Γάζα: Τουρκικά πλοία δίπλα στον στολίσκο ακτιβιστών «Sumud»

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό.

Τα τουρκικά πλοία «θα βοηθήσουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο» αναφέρεται μεταξύ άλλων.

«Η Τουρκία παρακολουθεί στενά την ασφαλή διεξαγωγή των ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων που διεξάγονται από πολιτικά πλοία που πλέουν στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών», σημειώνεται στην ανακοίνωση και τονίζεται:

«Στο πλαίσιο αυτό, τα πλοία μας που συνεχίζουν τις συνήθεις εκπαιδευτικές και άλλες δραστηριότητές τους στην περιοχή, καθώς και οι δυνατότητες έρευνας και διάσωσης που διαθέτουμε, θα συμβάλουν σε ανθρωπιστικές αποστολές, σε συντονισμό με τους αρμόδιους φορείς και τους διεθνείς εταίρους, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο».


«Η Τουρκία θα συνεχίσει, όπως έχει κάνει μέχρι σήμερα, να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που της αναλογούν για την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών και την ασφάλεια των αθώων πολιτών, παντού και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Το περασμένο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τον διεθνή στόλο ακτιβιστών Sumud. Μιλώντας στο «Διπλωματικό Φόρουμ του Βοσπόρου», που διοργάνωσε η Ένωση Διπλωματίας Νέων, έκανε ευρεία αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο στόλος Sumud στη Μεσόγειο κατευθύνεται προς τη Γάζα. Τους στέλνουμε χαιρετισμούς από εδώ. Αν οι καταπιεστές έχουν σχέδια, ο Αλλάχ έχει κι αυτός ένα σχέδιο και δεν υπάρχει σχέδιο πιο δυνατό από το δικό Του».

16:29 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

