Έρχεται 48ωρη κακοκαιρία «τύπου Π» με καταιγίδες και «βουτιά» της θερμοκρασίας – Πρόβλεψη για τα πρώτα χιόνια στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας

Enikos Newsroom

κοινωνία

καιρός κακοκαιρία βροχή καταιγίδα καταιγίδες

Ποδαρικό με 48ωρη κακοκαιρία θα κάνει ο Οκτώβρης στη χώρα μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές καταιγίδες, τους θυελλώδεις ανέμους και την πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη έως και την Παρασκευή.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η δυτική και βόρεια Ελλάδα, αλλά και το ανατολικό Αιγαίο. Μάλιστα, η κακοκαιρία «τύπου Π» αναμένεται να προκαλέσει ακόμη και χιονοπτώσεις στα βουνά της βόρειας Ελλάδας, όπως αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του στα social media για την πρόγνωση του καιρού τις επόμενες ημέρες.

Αναλυτικά, ο γνωστός μετεωρολόγος τονίζει τα εξής: 

«”48ώρη πανελλαδική κακοκαιρία τύπου Π φέρνει ακόμα και χιόνια στο Καϊμακτσαλάν..”

Καλημέρα!

Ποδαρικό με ισχυρές καταιγίδες, θυελλώδεις ανέμους, πτώση της θερμοκρασίας ακόμα και χιόνια θα κάνει ο Οκτώβρης. Η επιδείνωση του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη 2/10 το πρωί από τα δυτικά και θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, μέχρι και την Παρασκευή 3/10.

Συγκεκριμένα αναμένονται:

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές με τα φαινόμενα να είναι εντονότερα και να δίνουν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής στη δυτική, τη βόρεια Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο (καιρός τύπου Π).

Θυελλώδεις βόρειοι και νότιοι άνεμοι στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο αντίστοιχα.

Πτώση της θερμοκρασία έως 8 βαθμούς στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Πασπάλισμα χιονιού δεν αποκλείεται την Παρασκευή το πρωί στα βουνά της βόρειας Ελλάδας. (ενδεικτικό υψόμετρο 1500 μέτρα ). Λίγο χιονάκι θα πέσει και στο χιονοδρομικό του Καϊμακτσαλάν!

Θα επανέλθω για επικαιροποίηση και περισσότερες λεπτομέρειες».

