Ισραήλ: Αντιδράσεις από την ακροδεξιά πτέρυγα της κυβέρνησης Νετανιάχου – Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα «είναι μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία»

Το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για να μπει ένα τέλος στον πόλεμο στη Γάζα είναι «μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία» για το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ένας ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός, σημαντικός εταίρος της πλειοψηφίας του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Απαριθμώντας αριθμό διατάξεων αυτού του σχεδίου 20 σημείων, ο υπουργός Οικονομικών, Μπεζαλέλ Σμότριχ, χαρακτήρισε το σύνολο «αχώνευτο, ξεπερασμένο μίγμα».

«Κατά την εκτίμησή μου, θα καταλήξει σε δάκρυα», πρόσθεσε. «Μια τραγωδία ηγεσίας που τρέχει μακριά από τη σκληρή αλήθεια».

Είναι «μια επιστροφή στην αντίληψη του Όσλο [του 1993 με το οποίο ξεκίνησε μια ισραηλινοπαλαιστινιακή διαδικασία που σήμερα πνέει τα λοίσθια], μια ιστορική αποτυχία της πιο θεμιτής ευκαιρίας στον κόσμο για να απελευθερωθούμε επιτέλους από τις αλυσίδες του Όσλο, μια ηχηρή διπλωματική αποτυχία», προσθέτει στο Χ.

Το σχέδιο αυτό, στο οποίο ο Νετανιάχου προσέφερε χθες, Δευτέρα, την υποστήριξή του στην Ουάσινγκτον είναι «τύφλωση και αμνησία απέναντι στα διδάγματα της 7ης Οκτωβρίου» 2023, προσθέτει αναφερόμενος στην αιματηρή επίθεση του ισλαμιστικού παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που προκάλεσε τον πόλεμο που μαίνεται τώρα στη Γάζα.

יש לי הרבה מה לומר, ואעשה זאת בע”ה לאחר שורת התייעצויות שאקיים היום. אבל יש דבר אחד שכבר אפשר לומר, וסליחה מראש על השבתת השמחה והראיה המפוכחת של המציאות: לחזור אחרי ה- 7 לאוקטובר ואחרי שנתיים של מסירות וגבורה והקרבה של עם של אריות, עם מחירים כואבים ועם הישגים דרמטיים ברוך השם… — בצלאל סמוטריץ’ (@bezalelsm) September 30, 2025

Μαζί με τον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας, Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ, ο Σμότριχ αποτελεί έναν από τους δύο ηγέτες της ακροδεξιάς των οποίων η αντίδραση στο προτεινόμενο σχέδιο παρακολουθείται στενά, λόγω της πιθανής επιρροής τους στον πρωθυπουργό Νετανιάχου, ο οποίος υποστήριξε το σχέδιο στη Ουάσιγκτον τη Δευτέρα.

«Δεδομένης της αρχικής απροθυμίας του πρωθυπουργού Νετανιάχου να καταλάβει τη Γάζα… είναι αυτό το μέγιστο που μπορεί να επιτευχθεί αυτή τη στιγμή;» αναρωτήθηκε ο υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ.

«Οι πανηγυρισμοί από χθες είναι απλώς παράλογοι», πρόσθεσε.

Ο Σμότριχ δήλωσε χθες ότι είχε ενημερώσει τον Νετανιάχου για τις «κόκκινες γραμμές» του κόμματός του, το «Εθνικό Θρησκευτικό Κόμμα – Θρησκευτικός Σιωνισμός», πριν από τη συνάντηση του Νετανιάχου με τον Τραμπ για το ειρηνευτικό σχέδιο.

Ο Σμότριχ και ο Μπεν Γκβιρ έχουν αντιταχθεί σε προηγούμενες προτάσεις για την τερματισμό του πολέμου, απειλώντας να ρίξουν την κυβέρνηση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαν προσφέρει στο παρελθόν στον Νετανιάχου ένα δίχτυ ασφαλείας στήριξης, ώστε να μην αναγκαστεί να βασιστεί στους ηγέτες της ακροδεξιάς σε περίπτωση που επιχειρούσαν να μπλοκάρουν μια συμφωνία.

Το κόμμα του Σμότριχ αναμένεται να συνεδριάσει το απόγευμα της Τρίτης, προκειμένου να καθορίσει την επόμενη κίνησή του, και στη συνέχεια θα ανακοινώσει τη θέση του, όπως δήλωσε πηγή του Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος σε ισραηλινή εφημερίδα.

Το άλλο ακροδεξιό κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού, η Εβραϊκή Δύναμη (Otzma Yehudit), με ηγέτη τον Ιτάμαρ Μπεν-Γκβιρ, δεν έχει εκφράσει ακόμη τις απόψεις του μετά τις τελευταίες εξελίξεις.

Οι επικριτές κατηγορούν τον Νετανιάχου ότι θέτει τη συνεχιζόμενη υποστήριξη των πολιτικών του συμμάχων πάνω από την απελευθέρωση των ομήρων που παραμένουν στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Times of Israel, Jerusalem Post