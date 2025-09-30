ΟΠΕΚΕΠΕ:  «Φωτιές άναψε» η κατάθεση Σημανδράκου – Οι δεσμευμένοι ΑΦΜ, ο «Φραπές», η παραίτηση και η νέα κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης

«Φωτιές άναψε» στο πολιτικό σκηνικό η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου στην Εξεταστική Επιτροπή. Τα όσα είπε για τον ρόλο του περιβόητου «Φραπέ» (Γιώργου Ξυλούρη), οι «βόμβες» για τους δεσμευμένους ΑΦΜ και τους ελέγχους και οι αιχμές για τη θητεία του Λευτέρη Αυγενάκη στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ανεβάζουν στα ύψη το πολιτικό «θερμόμετρο».

Ταυτόχρονα, από την κατάθεση του κ. Σημανδράκου γίνεται ακόμη μία φορά αντιληπτό το «πάρτι» που είχε στηθεί γύρω από τις επιδοτήσεις του Οργανισμού, τις οποίες ορισμένοι με διάφορα «κόλπα» έπαιρναν παράνομα.

Η κατάθεση Σημανδράκου προκάλεσε και την αντίδραση του ίδιου του Λευτέρη Αυγενάκη. Ο πρώην υπουργός του καταλογίζει πως επέλεξε την «τακτική της υπεκφυγής» επιφυλασσόμενος να ασκήσει «κάθε νόμιμο δικαίωμά του» αν δεν προσκομίσει στοιχεία «για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος του».

Ταυτόχρονα «μετωπική σύγκρουση» προκλήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, με την τελευταία να «βλέπει» πίσω από τα όσα είπε ο κ. Σημανδράκος «ξεκάθαρα γαλάζιο σκάνδαλο» και «εμπλοκή του Μαξίμου».

Μια εντελώς διαφορετική ανάγνωση των λεγομένων Σημανδράκου δίνουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζοντας πως με τη σημερινή του κατάθεση «επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου».

Η κατάθεση του Ευάγγελου Σημανδράκου

Αναφερόμενος στις «ιεραρχικές προσφυγές» ο κ. Σημανδράκος είπε ότι δεν έγιναν μόνο σε Γρεβενά και Κοζάνη όπως αναφέρθηκε από προηγούμενους μάρτυρες, αλλά και σε άλλες περιοχές. «Οι προσφυγές στις οποίες αναφέρθηκαν οι κ.κ. Σαλάτας και Μπαμπασίδης είχαν υποβληθεί στον προκάτοχό μου κ. Μελά, αλλά, αντί να ελέγχονται από την επιτροπή ενστάσεων προωθούνταν στην κεντρική υπηρεσία», σημείωσε ο κ. Σημανδράκος.

Για την περίπτωση ελέγχου σε 73χρονη, είπε πως κακώς διαπομπεύτηκε για ότι δεν είχε εκτάσεις. Ο κ. Σημανδράκος είπε πως το πρόβλημά της ήταν ότι, το σύστημα δεχόταν ορισμένο αριθμό μισθωτηρίων εκτάσεων (εκείνη την περίοδο είχε 1.011 μισθωτήρια). Όπως πρόσθεσε, η επιτροπή ενστάσεων, που θα μπορούσε άνετα να λύσει το πρόβλημα αυτό, και να πει «φέρε τα ενοικιαστήρια, αφού τα έχεις δηλώσει και πέρσι και πρόπερσι, να τα βάλουμε κάτω να τα δούμε», προτίμησε πάλι το ρόλο του διακομιστή, να τα στείλει στην κεντρική υπηρεσία και από κει και πέρα ο άνθρωπος να ταλαιπωρείται.

Σε ερωτήσεις του εισηγητή της συμπολίτευσης, Μακάριου Λαζαρίδη, ο κ. Σημανδράκος αρνήθηκε ότι επί ημερών του υπήρξε «εμπιστευτικό» πρωτόκολλο στον οργανισμό, ανέφερε ότι μεταβίβασε όλα τα ποσοστά που είχε σε γεωπονική επιχείρηση στον συνεταίρο του όταν ανέλαβε πρόεδρος τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και ότι επέστρεψε στην εταιρεία του, ένα χρόνο μετά την αποχώρησή του από τον οργανισμό, σύμφωνα με τη νομοθεσία. Επίσης, απαντώντας στον κ. Λαζαρίδη είπε ότι η εταιρεία του δεν είχε καμία σχέση με τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων. Στην παρατήρηση του κ. Λαζαρίδη ότι στο ΓΕΜΗ, η εταιρεία του εμφανίζεται να περιλαμβάνει αυτή τη δραστηριότητα, ο κ. Σημανδράκος είπε ότι πρέπει να είσαι πιστοποιημένος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά η εταιρεία του δεν ήταν.

Απαντώντας επίσης τον κ. Λαζαρίδη για τους «πραγματικούς λόγους παραίτησής του, από μία θέση στην οποία τοποθετήθηκε μέσω ΑΣΕΠ, που νομοθέτησε η κυβέρνηση της ΝΔ», ο κ. Σημανδράκος επανέλαβε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν παρατηρήθηκε καμία καθυστέρηση στις πληρωμές. «Πάντα υπήρχε ενημερωτικό σημείωμα στο γραφείο του (υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης) κ. Γεωργαντά. Αυτό προσπάθησα και στον κ. Αυγενάκη (αλλά) δεν υπήρχε επικοινωνία. Με τον κ. Αυγενάκη, γινόντουσαν όμως οι ενημερώσεις μέσω e-mail και συνεργατών, και ποτέ μα ποτέ δεν καθυστέρησε κανένας αγρότης τις πληρωμές». Ανέφερε ωστόσο ότι του ζητήθηκε τρεις φορές τηλεφωνικά η παραίτησή του, και ότι έγινε δέκτης ενόχλησης για την «κακή πληρωμή» στα τέλη 2023.

Απαντώντας στην εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μ. Αποστολάκη, για τους λόγους της επίθεσης που είχε δεχθεί από τον διάδοχο του κ. Γεωργαντά, τον κ. Αυγενάκη, ο κ. Σημανδράκος είπε ότι δεν μου δόθηκε η δυνατότητα να εξηγήσω εγγράφως ή προφορικώς εάν η πληρωμή είχε προβλήματα ή όχι. Ο κ. υπουργός επέλεξε τη μέθοδο της απαξίωσης του χαρακτήρα και της επαγγελματικής υπόστασής μου για να με αναγκάσει να φύγω, είπε ο κ. Σημανδράκος. Στην ερώτηση της κ. Αποστολάκη για το θέμα της πληρωμής χιλιάδων δεσμευμένων ΑΦΜ, είπε ότι υπήρξε αναφορά του κ. Στρατάκου, ότι κάτι πρέπει να κάνουμε με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, και ότι, αφού έφυγε από τον οργανισμό, υπάρχει στα πρακτικά του ΔΣ, φράση του μετέπειτα προέδρου κ. Μπαμπασίδη, ότι έχει άνωθεν εντολή να προχωρήσει. Επίσης, ο κ. Σημανδράκος είπε ότι δεχόταν συχνές τηλεφωνικές κλήσεις του κ. Στρατάκου, ότι θα πρέπει να πληρωθεί ο Γιώργος ο Ξυλούρης και ότι ο ίδιος (ο κ. Σημανδράκος) είπε ότι ο μόνος τρόπος να πληρωθεί είναι να γίνει έλεγχος σε όλη την εκμετάλλευση.

Τέλος, για το πώς κατέληξε να παραιτηθεί, είπε ότι υπήρχε κλίμα στον Τύπο, ότι τα μέλη του ΔΣ είχαν δηλώσει παραίτηση, αλλά παρέμεναν στο ΔΣ, ότι απευθύνθηκε στον κ. Αυγενάκη, αλλά δεν έτυχε απάντησης, και ότι ζήτησε ακρόαση από τον κ. Μπρατάκο, όπου, μου είπαν «προχωράς, κάνεις τις πληρωμές και βρισκόμαστε το νέο έτος» σημείωσε ο κ. Σημανδράκος. Περί τα τέλη Δεκεμβρίου, πρόσθεσε ο κ. Σημανδράκος, ο κ. Μπρατάκος «μου ζήτησε να προσέλθω στο Μαξίμου, κι ενώ είχα ενημερώσει τη γραμματέα μου να αναβάλει το ΔΣ που ήταν για την ίδια ώρα, έμαθα εκ των υστέρων, ότι όσο ήμουν στο Μαξίμου, το είχε συγκαλέσει – ως αναπληρωτής μου – ο κ. Μπαμπασίδης. Εκεί έφεραν ως έκτακτο θέμα εισήγηση αλλαγής όλων των διευθυντών, και μεταξύ άλλων της κ. Τυχεροπούλου που πήγε στον «Εσωτερικό Έλεγχο». Τότε αντιλήφθηκα ότι δεν έχει νόημα να είμαι σε έναν οργανισμό, σε ένα ΔΣ που, έλειψα μία ώρα για να πάω στο Μαξίμου, και δεν υπήρξε κατανόηση. Αντιλαμβάνομαι ότι ήταν σοβαρό, και υπέβαλα την παραίτησή μου, όταν γίνονται τέτοιες παράτυπες διαδικασίες κατάληψης εξουσίας», είπε ο κ. Σημανδράκος.

«Καλλιέργεια φακής στου Ζωγράφου και αποδοχή κληρονομιάς με συμβολαιογράφο νεκρό εδώ και… 20 χρόνια»

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελος Σημανδράκος αποκάλυψε κατά την κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή και δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις παρανομιών.

Ο κ. Σημανδράκος υποστήριξε ότι μεταξύ των 2.000 δεσμευμένων ΑΦΜ εντοπίζονται κραυγαλέες περιπτώσεις αναφέροντας ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη δήλωση καλλιέργειας φακής στο κέντρο της Αθήνας, στην περιοχή του Ζωγράφου με βάση την οποία οι «καλλιεργητές» λάμβαναν τις ενισχύσεις.

Επίσης ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ εντόπισε μία αποδοχή κληρονομιάς που του φάνηκε ύποπτη και άρχισε να την ερευνά. Αποδείχθηκε ότι ο συμβολαιογράφος, το όνομα του οποίου φαινόταν για την αποδοχή, είχε πεθάνει πριν από περίπου 20 χρόνια.

Η αντίδραση Αυγενάκη

Στη σημερινή συνεδρίαση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ «είχε την ευκαιρία να δώσει απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που του τέθηκαν. Δυστυχώς, όμως, για ακόμη μία φορά, δεν απάντησε» σχολίασε ο βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός, Λευτέρης Αυγενάκης.

Εκτίμησε πως «αντί για σαφείς εξηγήσεις, επέλεξε την τακτική της υπεκφυγής» και έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς απάντηση:

«Πότε και με ποιο τρόπο, αποδεδειγμένα, πιέστηκε από μέρους μου για να απελευθερώσει τα χιλιάδες «δεσμευμένα ΑΦΜ»;

Πού είναι οι αποδείξεις του; Μια εντολή; Ένα έγγραφο; Ένα μήνυμα από μέρους μου;

Πότε και πώς με ενημέρωσε για τον ακριβή αριθμό των «δεσμευμένων» ΑΦΜ;

Γιατί δεν προώθησε στη Δικαιοσύνη τα «παράνομα ΑΦΜ» που για χρόνια διατηρούνταν απλώς «στο συρτάρι», καθιστώντας ομήρους τους όποιους νόμιμους δικαιούχους αγρότες;»

Ο Λευτέρης Αυγενάκης υποστήριξε πως ο Ευάγγελος Σημανδράκος «εντέχνως απέκρυψε ότι τα «δεσμευμένα ΑΦΜ» είναι διαφορετικό από τους «μη επιλέξιμους δικαιούχους», που όντως αναφέρει στην από 30.10.23 επιστολή του».

Διέκρινε «αντιφάσεις και αοριστίες» από όσα είχε ισχυριστεί στην ένορκη κατάθεσή του, στις 26.02.25. Σημείωσε ακόμα πως εμφανίστηκε «εμφανώς αμήχανος, χωρίς αποδείξεις, ούτε τεκμήρια».

Τέλος, τον κάλεσε «να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος του» και επιφυλάχθηκε «να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του» σε διαφορετική περίπτωση.

«Πυρά» από την αντιπολίτευση – Τι απαντούν πηγές της ΝΔ

«Γαλάζιο» σκάνδαλο και εμπλοκή Μαξίμου βλέπουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, «απελπισία και αμηχανία» στο ΠΑΣΟΚ.

«Επιβεβαιώνεται σήμερα, χωρίς καμία αμφιβολία, ότι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι απολύτως γαλάζιο και ενορχηστρωμένο από το Μέγαρο Μαξίμου» υποστήριξαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η σημερινή κατάθεση του κ. Σημανδράκου ότι οδηγήθηκε σε παραίτηση το 2023, αφού πρώτα έπεσε σε «δυσμένεια» από τον Αυγενάκη, επειδή δεν επέτρεψε (ορθώς) να πληρωθούν τα δεσμευμένα ΑΦΜ (στην συντριπτική πλειονότητα από την Κρήτη), κατόπιν συνάντησης στου Μαξίμου με τους κ.κ. Μπρατάκο, Παπασταύρου και Βορίδη- έρχεται να επιβεβαιώσει ξανά την εμπλοκή του ίδιου του πρωθυπουργικού γραφείου -και άρα και του ίδιου του πρωθυπουργού- στα γεγονότα του σκανδάλου», ανέφερε η Νέα Αριστερά.

«Οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευάγγελου Σημανδράκου, επιβεβαίωσαν τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων», υπογράμμισαν πηγές του ΠΑΣΟΚ καταλήγοντας μεταξύ άλλων πως «η κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου».

Πηγές ΝΔ: «Επιβεβαιώνεται ότι δεν υπήρξε πολιτική παρέμβαση»

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστήριξαν από την πλευρά τους πως με τη σημερινή του κατάθεση ο κ. Σημανδράκος «επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου».

Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο μάλιστα βάζουν στο στόχαστρο την τότε υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μιλένα Αποστολάκη και το σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφό της βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ, Μανώλη Χνάρη.

«Απελπισία και αμηχανία» καταλογίζουν στη ΝΔ πηγές του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας την ότι «αντί να απαντήσει στις συντριπτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέφυγε σε γελοίες επιθέσεις για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες».