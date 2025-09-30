Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ κατέφυγε σε γελοίες επιθέσεις, επιρρίπτοντας ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι» επισημαίνουν πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κατηγορώντας τη Νέα Δημοκρατία ότι κατέφυγε «σε γελοίες επιθέσεις» για να «επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών».

«Η Κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, είναι χρήσιμη όμως για τα συμφέροντα των ημετέρων της όπως ο κ. Ξυλούρης και πολλοί άλλοι» τονίζουν οι ίδιες πηγές του ΠΑΣΟΚ και προσθέτουν: «Η αδιαφάνεια και η σήψη είναι αποκαλυπτικές. Είναι καιρός να φύγουν».

Τι αναφέρουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΣΑΝ ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΔΙ

Η Νέα Δημοκρατία βυθίζεται στην απελπισία και την αμηχανία της. Στη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής αντί να απαντήσει στις συντριπτικές αποκαλύψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέφυγε και πάλι στη γνωστή Ομάδα Αλήθειας σε γελοίες επιθέσεις, επιστρέφοντας πίσω στο 2011 για να επιρρίψει ανύπαρκτες ευθύνες στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ για την διεξαγωγή
των ελέγχων των εκτάσεων και των ζώων των αγροτών.

Μάταιος κόπος.

Η αμηχανία μπροστά στην ευθύνη για διακοπή των επιδοτήσεων των αγροτών είναι παραπάνω από φανερή.

Η ίδια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημόσιων Υπαλλήλων (ΠΟΓΕΔΥ) με το από 26/9/2025 δελτίο τύπου της, αποκάλυψε ξεκάθαρα ότι οι έλεγχοι για τις παράνομες επιδοτήσεις ανήκουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Οργανισμός αυτός είναι ο πυρήνας του ελέγχου και της πληρωμής των επιδοτήσεων, κι όμως η κυβέρνηση προσποιείται ότι δεν γνωρίζει πώς λειτουργεί.

Το θράσος της ξεπερνά κάθε όριο. Από τον κ. Βορίδη που ήταν ο πρώτος Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι τον κ. Τσιάρα που έθεσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε επιτήρηση, κανείς δεν είδε πώς
διπλασιάστηκαν εικονικά τα ζώα, πώς μοιράζονταν χρήματα σε πλασματικά κοπάδια και ανύπαρκτα βοσκοτόπια.

Η Ομάδα Αλήθειας της Νέας Δημοκρατίας, όμως, μας χρωστάει μια απάντηση: Είχε ενημερωθεί το Μαξίμου για το πρόβλημα της υπερβολικής δήλωσης ζώων, πότε και τι έκανε;

Μήπως μπορεί να μας απαντήσει τι έπαθαν ο κ. Σπήλιος Λιβανός και ο κ. Γιώργος Γεωργαντάς όταν πήγαν στο Μαξίμου να ενημερώσουν για τα μέτρα που σχεδίαζαν να λάβουν για τον περιορισμό των πλασματικών ζώων;

Όλα αυτά ενώ οι αποκαλύψεις του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Ευάγγελου Σημανδράκου επιβεβαίωσαν τις πολιτικές παρεμβάσεις που δεχόταν για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων. Συγκεκριμένα, σε ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, ανέφερε ότι ο Γιώργος Στρατάκος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τον πήρε τηλέφωνο και του ζήτησε να προχωρήσει άμεσα η πληρωμή του Γιώργου Ξυλούρη, παρά το γεγονός ότι με βάση την έρευνα το ΑΦΜ του ήταν δεσμευμένο και η πληρωμή δεν προχωρούσε, καθώς υπήρχαν ανακρίβειες στις δηλώσεις του και στα ζώα του.

Ο κ. Σημανδράκος αποκάλυψε ότι η κατάσταση ήταν σε απόλυτη γνώση του Μεγάρου Μαξίμου, καθώς είχε ενημερώσει τον πρώην Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό κ. Μπρατάκο, τον κ. Παπασταύρου και τον κ. Βορίδη. Παρά ταύτα η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου όχι μόνο δεν προστάτευσε τον κ. Σημανδράκο αλλά προχώρησε σε δημόσιες επιθέσεις εναντίον του, εξωθώντας τον τελικά σε παραίτηση.

Η Κυβέρνηση είναι ανίκανη και επικίνδυνη για τα συμφέροντα του αγροτικού κόσμου, είναι χρήσιμη όμως για τα συμφέροντα των ημετέρων της όπως ο κ. Ξυλούρης και πολλοί άλλοι.
Η αδιαφάνεια και η σήψη είναι αποκαλυπτικές. Είναι καιρός να φύγουν».

