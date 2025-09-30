Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Πηγές ΝΔ: Με υπογραφή Αποστολάκη η καταμέτρηση των ζώων είχε περάσει στην ευθύνη των Περιφερειών

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Νέα Δημοκρατία

Πηγές της Νέας Δημοκρατίας υποστηρίζουν πως είναι «βαριά εκτεθειμένο το ΠΑΣΟΚ και η βουλευτής του, μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής, Μιλένα Αποστολάκη μετά τις σημερινές αποκαλύψεις του εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριου Λαζαρίδη σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη καταμέτρησης του ζωικού κεφαλαίου».

«Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ καλείται να απαντήσει γιατί έκανε πως δεν ήξερε, όταν ο πρώην πρόεδρος του οργανισμού Κυριάκος Μπαμπασίδης κατέθεσε στην προηγούμενη συνεδρίαση επιβεβαιώνοντας την πάγια θέση της κυβέρνησης, ότι “ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει ευθύνη να μετράει ζώα” και πως η ευθύνη ανήκει στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, όταν ο σχετικός νόμος έχει την υπογραφή της ίδιας της κ. Μιλένας Αποστολάκη!

Επειδή έχουν περάσει 16 χρόνια και ίσως δεν… θυμάται, υπενθυμίζουμε ότι στις 18 Απριλίου 2011, με την ιδιότητα τότε της υφυπουργού Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κ. Αποστολάκη υπέγραψε τη σχετική νομοθεσία όπου το άρθρο 11 προβλέπει για τους Ελέγχους και τις Κυρώσεις πως:

“Α. Οι αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες των οικείων Π.Ε ή Περιφερειών διενεργούν επιτόπιους ελέγχους που καλύπτουν ετησίως το 3% των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και περιλαμβάνουν τουλάχιστον το 5% των ζώων της παραγωγής αρμοδιότητάς τους.

Β. Οι έλεγχοι μπορούν να διεξάγονται είτε μεμονωμένα είτε ταυτόχρονα με την εφαρμογή των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου είτε σε συνδυασμό με οποιουσδήποτε άλλους ελέγχους που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας”», τονίζουν οι πηγές της ΝΔ και σχολιάζουν:

«Μπροστά στην αλήθεια, η κ. Αποστολάκη επέλεξε τη σιωπή προκειμένου να προστατεύσει το κόμμα της και τον συνάδελφό της βουλευτή ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη, ο οποίος είχε διατελέσει εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα πρωτογενούς τομέα την περίοδο 2018-2029 και αντιπεριφερειάρχης Κρήτης αρμόδιου για τις κτηνιατρικές υπηρεσίες σε διάφορες περιόδους μεταξύ 2017 και 2021.

Η αποκάλυψη της Νέας Δημοκρατίας έφερε σε αμηχανία το ΠΑΣΟΚ και τον ίδιο τον βουλευτή κ. Χνάρη που με ανακοίνωσή του επιχείρησε να “θολώσει” την πραγματικότητα: “Η ένδεια επιχειρημάτων και η απόλυτη σύγχυση της Νέας Δημοκρατίας αποδείχθηκε για άλλη μία φορά σήμερα, αφού έφτασε στο σημείο να επικαλεστεί το απόλυτα ψευδές και αστείο επιχείρημα, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι αρμόδιος φορέας για την καταμέτρηση των αιγοπροβάτων, αλλά οι Περιφέρειες”».

