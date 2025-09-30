Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Πύλο

Σεισμός 4 Ρίχτερ έγινε ανοιχτά της Πύλου. Σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 17 Χλμ. ΔΝΔ της Πύλου.

Το εστιακό βάθος είναι 10 χλμ.