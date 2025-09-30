Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Πύλο Enikos Newsroom 13:07, Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 κοινωνία Σεισμός 4 Ρίχτερ έγινε ανοιχτά της Πύλου. Σύμφωνα με την αυτόματη ανάλυση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο εντοπίζεται 17 Χλμ. ΔΝΔ της Πύλου. Το εστιακό βάθος είναι 10 χλμ. 