ΟΠΕΚΕΠΕ-Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου στην Εξεταστική: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του από υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης ή Μαξίμου

Enikos Newsroom

πολιτική

ΟΠΕΚΕΠΕ-Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου στην Εξεταστική: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση στο έργο του από υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης ή Μαξίμου

«Με τη σημερινή του κατάθεση ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ευάγγελος Σημανδράκος επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε ποτέ πολιτική παρέμβαση στο έργο του είτε από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης με τους οποίους συνεργάστηκε είτε από το Μέγαρο Μαξίμου» αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο κ. Σημανδράκος «επίσης, κατέθεσε με κατηγορηματικό τρόπο, ότι στην ”αλυσίδα” μεταξύ κτηνιατρικών υπηρεσιών των περιφερειών και κτηνοτρόφων, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για πολιτική παρέμβαση ενώ απάντησε με σαφήνεια ότι δεν ασκήθηκε καμία πίεση από κανέναν για τα ΑΦΜ και την πληρωμή τους».

Οι πηγές της συμπολίτευσης σημειώνουν ότι «οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής έχουν ιδιαίτερη σημασία, ώστε να φανούν όλες οι δυσλειτουργίες που διαχρονικά υπήρχαν στο σύστημα των επιδοτήσεων -όπως παραδέχθηκε και ο κ. Σημανδράκος- και να εξυγιανθεί πλήρως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ήδη υλοποιεί η κυβέρνηση μέσω και της μετάβασης του Οργανισμού στην ΑΑΔΕ».

«Για αυτό ας μην βιάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης να βγάζουν συμπεράσματα, όταν μάλιστα σήμερα αποκαλύφθηκε ότι την ευθύνη καταγραφής του αριθμού των ζώων την είχε εκχωρήσει στις περιφέρειες από το 2011 η τότε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μιλένα Αποστολάκη, σημερινό μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και συνάδελφος του βουλευτή Ηρακλείου του ΠΑΣΟΚ κ. Χνάρη, ο οποίος ως αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα είχε τη συγκεκριμένη ευθύνη, που τώρα ο ίδιος αποποιείται» τονίζουν οι πηγές της ΝΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Το ΚΕΠΕ κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025

Απεργία: Πώς θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε δωρεάν το «μη συμβατό» Windows 10 PC σας
περισσότερα
19:31 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Κασσελάκης: Η απάντηση στο εξώδικο Αυγενάκη – «Ο άνθρωπος είναι ψεύτης, αλλά αν είναι και κλέφτης πρέπει να το αποδείξει στην Κοβέσι»

Άμεση ήταν η αντίδραση του Στέφανου Κασσελάκη στο εξώδικο που τού απέστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκ...
19:06 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Στην Κοπεγχάγη ο Μητσοτάκης για την σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας

Στην Κοπεγχάγη μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να συμμετάσχει αύριο, Τετάρτη, στ...
18:58 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Υπουργικό Συμβούλιο: «Πράσινο φως» για 20.000 προσλήψεις το 2026 και μπόνους παραγωγικότητας στο Δημόσιο

Συνολικά 19.489 προσλήψεις τακτικού προσωπικού στον δημόσιο τομέα για το 2026 ενέκρινε το Υπου...
18:44 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Αυγενάκης: Καλώ τον κ. Σημανδράκο να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου

«Καλώ τον κ. Σημανδράκο να προσκομίσει στοιχεία για όλα όσα ισχυρίστηκε εις βάρος μου. Σε άλλη...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης