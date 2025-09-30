Λαμία: Στο εδώλιο γιατί απείλησε την κατάκοιτη μητέρα του να αλλάξει τη διαθήκη της

Enikos Newsroom

κοινωνία

ηλικιωμένη

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, σε Λαμιώτη που την Κυριακή 28/9 το βράδυ είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε βάρος της 93χρονης και κατάκοιτης μητέρας του.

Το χρονικό

Η αστυνομία είχε ειδοποιηθεί από γείτονες που άκουσαν φασαρία και οι άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ πέρασαν χειροπέδες στον κατηγορούμενο. Δικογραφία σχηματίστηκε και αναφέρει τις πράξεις της ενδοοικογενειακής απειλής κατ’ εξακολούθηση, αλλά και της παράνομης κατοχής κυνηγετικού όπλου.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η πρώην σύζυγός του κατηγορουμένου που μένει στο ίδιο κτίριο, ο ίδιος είχε μπει φωνάζοντας και απειλώντας την υπερήλικη μητέρα του για να αλλάξει τη διαθήκη της. Η μητέρα του εξέφρασε φόβους για τη ζωή της από τον θυμωμένο γιο της.

Πληροφορίες του lamiareport, αναφέρουν πως o  ίδιος  αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες. Σύμφωνα με τον συνήγορό του Μιχάλη Αστρακά, δεν είχε καμία απολύτως πρόθεση να πειράξει τη μητέρα του με την οποία μένει στο ίδιο σπίτι.

Το Δικαστήριο τον καταδίκασε, δίνοντας ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Όμως μέχρι και την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό, τέθηκε ο περιοριστικός όρος της μετοίκησης, για την προσωρινή απομάκρυνση του κατηγορουμένου από το σπίτι της μητέρας του.

