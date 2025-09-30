Νέα Φιλαδέλφεια: 8 συλλήψεις σε αγώνα ποδοσφαίρου το απόγευμα της Κυριακής – Εντοπίστηκαν πυρσοί και ναρκωτικά 

Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό

Στο πλαίσιο διεξαγωγής αγώνα ποδοσφαίρου την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 στο γήπεδο «OPAP ARENA» στη Νέα Φιλαδέλφεια, πραγματοποιήθηκαν εντατικοί έλεγχοι από τους αστυνομικούς που είχαν διατεθεί για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και την πρόληψη της αθλητικής βίας, κατά τους οποίους συνελήφθησαν 8 άτομα.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Συγκεκριμένα, σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, κατελήφθη 30χρονος να κατέχει 3 πυρσούς κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Επιπρόσθετα ακόμα 7 ακόμα κατείχαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Το ΚΕΠΕ κατεβάζει τον πήχη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2025

Απεργία: Πώς θα κινηθούν αύριο τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε δωρεάν το «μη συμβατό» Windows 10 PC σας
περισσότερα
19:26 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Βόλος: Πελάτης «φάντασμα» έμεινε πέντε βράδια σε ξενοδοχείο και έφυγε χωρίς να πληρώσει

Ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στον Βόλο έπεσε θύμα απατεώνα, ο οποίος διανυκτέρευσε πέντε βράδια και ...
19:15 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τι θα ισχύσει για ταξί, πλοία και πτήσεις 

Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, που έχουν εξαγγείλει για την ερχόμενη Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, η ...
18:52 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

«Θα πάμε στο Σύνταγμα με λεωφορεία»: Κινητοποιήσεις των Ρομά για τους αστυνομικούς σε καταυλισμούς – Τι λέει στο enikos.gr η Χριστίνα Χαλιλοπούλου

Αναβρασμός επικρατεί στις τάξεις των οικισμών Ρομά σε όλη την ελληνική επικράτεια για την αυξη...
18:49 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Δροσιά: «Με πυροβόλησαν, με πυροβόλησαν» – Οι μαρτυρίες και το βίντεο που βρίσκονται στο «μικροσκόπιο» για την επίθεση στον 38χρονο

Αναστάτωση προκλήθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (30/9) στην Δροσιά Αττικής, έπειτα από πυροβολι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης