Πατέρας ταρακούνησε βίαια το μωρό του και το παιδί πέθανε 4 χρόνια αργότερα – Ζήλευε την σύζυγό του που είχε βγει με φίλες της

Ένας τραγικός θάνατος συγκλονίζει τη Βρετανία, καθώς ένας πατέρας καταδικάστηκε για τον θάνατο του παιδιού του, τέσσερα χρόνια έπειτα από σοβαρούς τραυματισμούς που υπέστη όταν ήταν μωρό.

Ο 30χρονος Mehmet Tufan καταδικάστηκε σε 6,5 χρόνια φυλάκιση τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου σε σχέση με τον θάνατο του γιου του, Leo Williams.

Ο άνδρας εμφανίστηκε στο δικαστήριο του Λίβερπουλ αφού παραδέχθηκε την ενοχή του για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο του γιου του, ο οποίος ήταν μόλις 4 εβδομάδων στις 14 Απριλίου 2018, όταν συνέβη το περιστατικό, σύμφωνα με την αστυνομία του Merseyside.

Η μητέρα του παιδιού ήταν έξω με φίλες της και ο Tufan βρισκόταν μόνος στο σπίτι με το βρέφος, όπως αναφέρει η εφημερίδα Liverpool Echo.

Μία σειρά μηνυμάτων μεταξύ του Tufan και της μητέρας πριν από το περιστατικό φέρεται να δείχνει ότι ο Tufan γινόταν «σταδιακά πιο απογοητευμένος και ανήσυχος για το γεγονός ότι ήταν έξω με τις φίλες της», σύμφωνα με την Manchester Evening News.

Επίσης, έστειλε μήνυμα σε μία από τις φίλες αφού είδε ένα «βίντεο στο Snapchat με έναν τύπο που της ζητούσε να χορέψει», αναφέρει η Evening Standard.

Ο Tufan φέρεται να κάλεσε τους διασώστες λίγο πριν τις 2 π.μ. στις 14 Απριλίου, ισχυριζόμενος ότι το βρέφος δεν ανταποκρινόταν επειδή μια τρίχα είχε μπλοκαριστεί στον λαιμό του, σύμφωνα με το Birmingham Live. Το παιδί υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς από το περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία.

«Έπειτα από μία σύνθετη έρευνα, διαπιστώθηκε ότι οι τραυματισμοί είχαν προκληθεί από τον Tufan, ο οποίος κούνησε βίαια τον γιο του», δήλωσαν οι αρχές.

Ο Leo παρέμεινε σε ΜΕΘ για μήνες, αλλά τελικά μπόρεσε να επιστρέψει στο σπίτι, όπου τον φρόντιζε η μητέρα του και άλλα μέλη της οικογένειας. Ο Tufan είχε ήδη καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση για επίθεση τον Ιούνιο του 2019. Ωστόσο, μετά τον θάνατο του παιδιού τον Δεκέμβριο του 2022 σε ηλικία τεσσάρων ετών, ξεκίνησε νέα έρευνα που οδήγησε τον Tufan να παραδεχθεί ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η ζωή δεν θα είναι ποτέ η ίδια χωρίς τον Leo», δήλωσε η μητέρα του. «Θα περπατάω για πάντα με ένα κομμάτι της καρδιάς μου να λείπει, ελπίζοντας ότι αυτό το κομμάτι θα αντικατασταθεί όταν ξανασυναντηθούμε σε έναν κόσμο όπου ο Leo δεν θα πονάει πια, όπου θα είναι ελεύθερος να τρέξει προς εμένα και να με αγκαλιάσει όπως θα έπρεπε να ήταν πάντα. Θα μου λείψεις για πάντα, όμορφο αγόρι μου».

«Ο κόσμος μου διαλύθηκε εκείνη την ημέρα. Ακόμη και σήμερα, όλα φαίνονται σαν ένα θολό όνειρο. Δεν μπορώ να επεξεργαστώ ή να κατανοήσω την καταστροφή και το τραύμα που προκάλεσε ο Mehmet», συμπλήρωσε.