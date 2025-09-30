Λευκός Οίκος: «Τρολάρει» την Αριάνα Γκράντε με τίτλους τραγουδιών της μετά την κριτική στον Τραμπ – «Κράτα τα δάκρυά σου»

Η ποπ σταρ Αριάνα Γκράντε άσκησε έντονη κριτική στην κυβέρνηση Τραμπ, μέσω του προφίλ της στο Instagram, και έλαβε ως απάντηση από τον Λευκό Οίκο ένα δηκτικό σχόλιο, χρησιμοποιώντας ακόμη και τίτλους τραγουδιών της.

Το βράδυ της Κυριακής, η 32χρονη Γκράντε αναδημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram μια ανάρτηση που κατέκρινε την κυβέρνηση Τραμπ για τις συνεχιζόμενες επιδρομές της ICE, τη ρητορική κατά των τρανς ατόμων και γενικότερα για όσα χαρακτηρίζονται ως «απειλές προς τη δημοκρατία».

Η αρχική ανάρτηση ανήκει στον ακτιβιστή Ματ Μπέρνσταϊν, σημειώνει το Variety, και κατέληγε με το ερώτημα: «Έχουν περάσει 250 μέρες. Τώρα που οι μετανάστες έχουν βίαια αποσπαστεί από τις οικογένειές τους και οι κοινότητες έχουν καταστραφεί, τώρα που οι τρανς άνθρωποι έχουν κατηγορηθεί για σχεδόν τα πάντα και ζουν με φόβο, τώρα που η ελευθερία του λόγου βρίσκεται στο χείλος της κατάρρευσης για όλους μας – η ζωή σας έχει βελτιωθεί;».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη matt bernstein (@mattxiv)

Η ίδια η ανάρτηση συνέχιζε με μια σειρά από ερωτήσεις: «Τα παντοπωλεία σας έγιναν φθηνότερα; Έχει μειωθεί το ασφάλιστρο υγείας σας; Έχει βελτιωθεί η ισορροπία εργασίας/ζωής σας; Μπορείτε να πάτε διακοπές πια; Είστε πιο ευτυχισμένοι; Έχει αποδώσει για εσάς η εκτεταμένη ταλαιπωρία των άλλων με τον τρόπο που σας υποσχέθηκε, ή ακόμη περιμένετε;».

Ο Λευκός Οίκος απάντησε λίγες ώρες αργότερα με σκληρό ύφος και ειρωνική διάθεση.

«Κράτα τα δάκρυά σου, Αριάνα. Επειδή οι πράξεις του προέδρου Τραμπ τερμάτισαν την κρίση του πληθωρισμού του Τζο Μπάιντεν και φέρνουν τρισεκατομμύρια σε νέες επενδύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι, χρησιμοποιώντας σκόπιμα τον τίτλο του τραγουδιού «Save Your Tears», που η Γκράντε ερμήνευσε σε με τον The Weeknd.

Ο Ντεσάι πρόσθεσε: «Υπέγραψε ακόμη κι ένα εκτελεστικό διάταγμα “σαν μαγικά” [Just Like Magic] που άνοιξε τον δρόμο ώστε η FTC να βάλει φρένο στην Ticketmaster, η οποία εκμεταλλευόταν τους θαυμαστές της Αριάνα Γκράντε με τις υπερβολικές χρεώσεις στα εισιτήρια συναυλιών της. Περαστικά, Αριάνα!».

Η Γκράντε είχε στηρίξει δημόσια την υποψήφια των Δημοκρατικών, Καμάλα Χάρις, στις εκλογές του 2024, ενώ στο παρελθόν είχε εμφανιστεί στον Λευκό Οίκο το 2014, τραγουδώντας για τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και τη σύζυγό του Μισέλ στο μουσικό αφιέρωμα «In Performance at the White House: Women of Soul».