Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: «Αν σκεφτόμασταν το τι καλό μπορεί να κάνει ο αντίπαλος, θα καθόμασταν στον Πειραιά»

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για τη μεγάλη αναμέτρηση με την Άρσεναλ, την Τετάρτη 1 Οκτωβρίου (22:00, Mega, CosmoteSports), με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ζητά από τους παίκτες του να δείξουν υπομονή και να αγωνιστούν χωρίς φόβο απέναντι σε έναν τόσο σπουδαίο αντίπαλο.

Ο Ισπανός τεχνικός ρωτήθηκε για τη δυναμική της Άρσεναλ, ειδικά μετά το παιχνίδι με τη Νιούκαστλ, και τόνισε: «Αυτό κάνουν οι καλές ομάδες. Προσπαθούν μέχρι το τέλος να κερδίσουν. Δουλεύουν πάρα πολύ για να το πετύχουν».

Στη συνέχεια εξήγησε ότι δεν σκοπεύει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού, παρά την ικανότητα των Λονδρέζων να σπάνε το πρέσινγκ κορυφαίων ομάδων όπως η Μάντσεστερ Σίτι και η Λίβερπουλ. «Το να αλλάζαμε κάτι θα ήταν επικίνδυνο για εμάς. Δεν θα ξέραμε πώς θα το κάνουμε. Θα κάνουμε αυτό που ξέρουμε».

Όσον αφορά τις επιθετικές αρετές της Άρσεναλ, ο Μεντιλίμπαρ κράτησε χαμηλούς τόνους: «Δεν πρέπει να τρελαινόμαστε. Πρέπει να μένουμε ψύχραιμοι. Αν σκεφτόμαστε συνεχώς τι καλό θα κάνει ο αντίπαλος, ίσως να μην ερχόμασταν και να καθόμασταν στον Πειραιά».

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα του Ολυμπιακού είναι να δείξει θάρρος και να μπει στο γήπεδο με νοοτροπία νικητή. «Όσο προετοιμασμένος κι αν είσαι, θα πρέπει να αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις. Άλλο το να κλειστείς και να μην μπορείς να αντιδράσεις και αυτό είναι κάτι που ελπίζουμε να μην συμβεί. Εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε αυτό που ξέρουμε».

Σε ερώτηση για το σχόλιο του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος δήλωσε ότι θα διάλεγε τον ίδιο τον Μεντιλίμπαρ από τον Ολυμπιακό, ο Ισπανός προπονητής απάντησε: «Τον ευχαριστώ πολύ. Ξέρω ότι με αγαπάει και τον αγαπώ, γιατί ήμουν προπονητής όταν εκείνος ήταν μικρό παιδάκι».

Ο τεχνικός των «ερυθρολεύκων» αναφέρθηκε και στο αήττητο που έχει κρατήσει στην Αγγλία, τόσο με τη Σεβίλλη όσο και με τον Ολυμπιακό, επισημαίνοντας ωστόσο τη δυσκολία του αγώνα. «Για όλα τα πράγματα υπάρχει η πρώτη φορά και ελπίζουμε αύριο να μην είναι η πρώτη φορά. Είναι σημαντικό να παίξουμε χωρίς φόβο και με θάρρος. Θα υπάρξουν στιγμές που θα υποφέρουμε και θα μας πιέσει ο αντίπαλος και θα πρέπει να δείξουμε αντοχή σε όλα αυτά».

Στη συνέχεια μίλησε για το κομμάτι των επιλογών στο κέντρο, όπου υπάρχει πλέον πληρότητα με την επιστροφή του Σιπιόνι: «Είναι πολύ εύκολο να έχεις πολλές επιλογές. Το κακό θα ήταν αν δεν είχαμε πολλές επιλογές. Θα αποφασίσω ποιος είναι η καλύτερη επιλογή για τη δεδομένη στιγμή και θα έχω την ευκαιρία να αλλάξω».

Αναφερόμενος στην ατμόσφαιρα που θα συναντήσει ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο, ο Μεντιλίμπαρ υπογράμμισε: «Θα είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Οι οπαδοί θα προσπαθήσουν να βοηθήσουν την ομάδα τους. Εμείς θα πρέπει να αντέξουμε στην πίεση. Ο αντίπαλος θα μας πιέσει και όχι ο κόσμος. Εμείς θα επιδιώξουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε».

Κλείνοντας, τόνισε πως οι παίκτες του πρέπει να χαρούν τη στιγμή: «Στους παίκτες αρέσει πάντα να παίζουν σε τέτοια ατμόσφαιρα. Δίνουν πολύ μεγάλο κίνητρο στους ποδοσφαιριστές. Το άσχημο είναι να παίζεις σε άδειο γήπεδο. Πρέπει να το απολαύσουμε».