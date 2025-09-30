Θητεία: Στο στόχαστρο 20 ταξιαρχίες ανυπότακτων και η «φάμπρικα με τις απαλλαγές»

Στο στόχαστρο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας μπαίνουν πάνω από 70.000 ανυπότακτοι και απαλλαγέντες από τη θητεία, λαμβάνοντας μέτρα με αυστηροποίηση των κανόνων, τη θέσπιση αντικινήτρων αλλά και την αύξηση της αποζημίωσης. Τι αλλάζει σε θητεία αλλά και στο φαγητό στα στρατόπεδα.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Περισσότεροι από 70.000 είναι εκείνοι που δεν κατετάγησαν στις Ένοπλες Δυνάμεις την τελευταία τριετία, με την τάση να είναι συνεχώς αυξανόμενη.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας κατά τη σημερινή παρουσίαση του σχεδίου νόμου με τίτλο «Χάρτης μετάβασης των Ενόπλων Δυνάμεων στη Νέα Εποχή», «αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι μερικοί συμπατριώτες μας δεν ενστερνίζονται αυτό. Έτσι έχει στηθεί μια χαριτωμένη «φάμπρικα» που 35.500 δεν έχουν στρατευθεί την τελευταία τριετία επικαλούμενοι «ψυχολογικά προβλήματα». Και επίσης 38.890 έχουν αποφασίσει και είναι ανυπότακτοι στο εξωτερικό».

Ο αριθμός των 74.390 κυρίως νέων που είτε είναι ανυπότακτοι είτε πήραν απαλλαγή για ψυχολογικούς ή παθολογικούς λόγους με Ι5 αντιστοιχεί σύμφωνα με τον υπουργό σε 20 Ταξιαρχίες ενώ «η Πατρίδα αντιμετωπίζει δεκαπλάσια απειλή».

«Ξέρω ότι υπάρχει πολιτικό κόστος, το προσλαμβάνω, το καταλαβαίνω. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι ανόητοι αυτοί που φοράνε την τιμημένη στολή του Έλληνα στρατιώτη και πάνε στα σύνορα και ευφυείς αυτοί που μεταφέρουν χαρτιά ιδιωτών και απαλλάσσονται. Μάλιστα, υπάρχει και αυξητική τάση στην «κοπάνα», εάν δείτε τις παραστάσεις. Αυστηροποιούμε λοιπόν το πλαίσιο της χορήγησης των αναβολών, θα δίνουμε έως 5 χρόνια με προσκόμιση Επιμελητή Α’ ή Α’ Διευθυντή δημόσιου νοσοκομείου, όχι οποιουδήποτε ψυχολόγου. Και τελική κρίση μετά τη λήξη της πενταετίας με προσκόμιση γνωμάτευσης από το ΚΕΠΑ» ανέφερε ο Ν. Δένδιας.

Σε ό, τι αφορά τους κατοίκους του εξωτερικού που δεν υπηρετούν τη θητεία τους και μετά το 33ο έτος την εξαγοράζουν προς 900 ευρώ το μήνα, εδώ υπάρχει επιπλέον παρέμβαση με αυστηροποίηση του πλαισίου. Σήμερα είναι το 33ο έτος με 900 ευρώ το μήνα.

«Αλλάζουμε το όριο, πάμε στα 40 χρόνια ηλικίας, αλλάζουμε το οικονομικό όριο, πάμε σε 1500 ευρώ το μήνα και θα δούμε. Θα δούμε. Διότι θεωρούμε, ξαναλέω, ότι η υπηρεσία στην Πατρίδα είναι αυτονόητη υποχρέωση των Ελλήνων. Δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε το χωρισμό τους σε πονηρούς και αφελείς. Βεβαίως θα δώσουμε μεταβατικό χρόνο και στους ανυπότακτους, τουλάχιστον μια διετία. Υπάρχει πάντα χρόνος διόρθωσης μιας εσφαλμένης προσέγγισης» επεσήμανε ο υπουργός.

Οι αναβολές σπουδών

Σύμφωνα με το υπουργείο, το Σχέδιο Νόμο προβλέπει τον εξορθολογισμό για την διάρκεια αναβολών των σπουδών, καταργώντας τις αναβολές υποψηφίων βουλευτών, υποψηφίων ευρωβουλευτών. «Αυτά δεν αντέχουν σε κριτική. Ψάχνουν το 40ο κόμμα για να γραφτούν υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιό του για να πάρουν αναβολή» είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, στηλιτεύοντας μία πρακτική χρόνων.

Νέα προσέγγιση υπάρχει και λογική κατάταξης πρωτόκλητων εφόσον το επιθυμούν αμέσως μετά το τέλος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τους οποίους κινητροδοτεί με 9μηνη θητεία ώστε να υπάρχουν στον Στρατό περισσότερα νέα παιδιά, κάτι που παράλληλα θα προσδώσει μεγαλύτερο χρόνο εφεδρείας.

Με απόφαση που ήδη έχει αναγγελθεί από 1ης Ιανουαρίου θα κατανέμονται όλοι οι στρατεύσιμοι αποκλειστικά. Σταματούν τους στρατεύσιμους στην Πολεμική Αεροπορία και στο Πολεμικό Ναυτικό. Όμως, αυτοί που κατατάσσονται, αν έχουν συγκεκριμένα επαγγελματικά προσόντα, παραδείγματος χάρη ναυτικό φυλλάδιο, παραδείγματος χάρη μηχανικός αεροσκαφών, αυτοί θα μετατάσσονται εσωτερικά από τον Στρατό Ξηράς στο Πολεμικό Ναυτικό ή στην Πολεμική Αεροπορία.

Διάρκεια θητείας και φαγητό

Θα παραμείνει το 12μηνο της θητείας. Όμως θα υπάρχει η δυνατότητα 9μηνης θητείας για όσους υπηρετούν όλους τους μήνες σε μονάδες Έβρου, ανατολικό Αιγαίο, ΕΛΔΥΚ, Ειδικές Δυνάμεις, Προεδρική Φρουρά και τους πρωτόκλιτους.

Ένα κίνητρο που δίνεται είναι η μηνιαία αποζημίωση 100 ευρώ για όσους υπηρετούν σε Έβρο και νησιά – σήμερα είναι 8,80 ευρώ – και 50 ευρώ για αυτούς που υπηρετούν στην ενδοχώρα.

Επίσης αλλάζει πλήρως ο γενικός κανονισμός τροφοδοσίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νίκος Δένδιας, «το φαγητό στον στρατό θα τρώγεται, σε όλες τις μονάδες. Δεν θα υπάρχουν κάποιες μονάδες που το φαγητό τρώγεται ή κάποιες μονάδες που το φαγητό όπως παράγεται, πηγαίνει στα σκουπίδια».