Τραμπ: Ειρωνεύτηκε τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία – «Τι είσαι; Χάρτινη τίγρης;»

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει για ακόμη μία φορά την απογοήτευσή του για τον Πρόεδρο Πούτιν και μάλιστα να τον ειρωνευτεί, υποστηρίζοντας πως η Ρωσία θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Μιλώντας στη μεγάλη συγκέντρωση των στρατιωτικών στην Βιρτζίνια, ο Τραμπ υποστήριξε ότι είπε στον Πούτιν: «Ξέρεις, δεν φαίνεσαι και τόσο καλά. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινος τίγρης;».

Trump on Putin: “I said to him, you know, you don’t look good. You’re 4 years fighting a war that should have taken a week. Are you a paper tiger? And it’s a shame”. pic.twitter.com/f6RV9A91wh — Visegrád 24 (@visegrad24) September 30, 2025

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.