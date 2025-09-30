Τραμπ: Ειρωνεύτηκε τον Πούτιν για τον πόλεμο στην Ουκρανία – «Τι είσαι; Χάρτινη τίγρης;»

Enikos Newsroom

διεθνή

Τραμπ
Φωτογραφία: Reuters

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να εκφράσει για ακόμη μία φορά την απογοήτευσή του για τον Πρόεδρο Πούτιν και μάλιστα να τον ειρωνευτεί, υποστηρίζοντας πως η Ρωσία θα μπορούσε να είχε βάλει τέλος στον πόλεμο «μέσα σε μία εβδομάδα».

Μιλώντας στη μεγάλη συγκέντρωση των στρατιωτικών στην Βιρτζίνια, ο Τραμπ  υποστήριξε ότι είπε στον Πούτιν: «Ξέρεις, δεν φαίνεσαι και τόσο καλά. Πολεμάς τέσσερα χρόνια έναν πόλεμο που θα έπρεπε να είχε κρατήσει μια βδομάδα. Είσαι χάρτινος τίγρης;».

Ο Τραμπ είπε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος και ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει να συναντηθούν κατ’ ιδίαν για μια ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο επώδυνη σχέση της ζωής σας μπορεί να είναι με κάποιον που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Νίκος Δένδιας: Αλλαγές σε όλα τα επίπεδα στις Ένοπλες Δυνάμεις – Παρουσιάστηκε ο «χάρτης μετάβασης» στη νέα εποχή

Γιάννης Χατζηθεοδοσίου: Τα χρέη των μικρομεσαίων προς τους παρόχους ενέργειας ξεπερνούν ήδη τα 4 δισ. ευρώ

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;

Τρομακτική προσομοίωση δείχνει τι συμβαίνει στον εγκέφαλο μας όταν παθαίνουμε «blackout» από το ποτό
περισσότερα
20:21 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Χαμάς: Ανώτερο στέλεχος λέει ότι η οργάνωση μάλλον θα απορρίψει το σχέδιο Τραμπ, μεταδίδει το BBC

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς δήλωσε στο BBC ότι η ομάδα είναι πιθανό να απορρίψει το ειρηνευτικό...
20:02 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στην Ινδονησία

Σεισμός 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ινδονησία. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,...
19:47 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: Ανακοίνωσε ότι ο στρατός μπορεί να γίνει «μεγαλύτερος» και να εκπαιδεύεται στις «επικίνδυνες» πόλεις

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρότεινε σε σημερινές του δηλώσεις ότι το υπουργείο Άμυνας θα πρέπει...
19:02 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τραμπ: «Μεγάλη προσβολή να μην μου δώσουν το Νόμπελ Ειρήνης» – Τι είπε για τους πολέμους που δεν μπορεί να τελειώσει

Ανοιχτά για τον διακαή του πόθο, το βραβείο Νόμπελ για την Ειρήνη, μίλησε ο πρόεδρος Ντόναλντ ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης