«Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» – Απόψε στις 22:30, η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει τα ηνία του Πόρτο Λεόνε

Η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει το γιο της τον Γρηγόρη ν’ αφήσει πίσω του ό,τι έγινε το βράδυ της Ανάστασης, να ξεχάσει το χαμό του φίλου του και να προχωρήσει τη ζωή του…

Η αγωνία της μάνας για το μέλλον του παιδιού της είναι συγκλονιστική γιατί ο κίνδυνος ν’ αποκαλυφθούν τα ένοχα μυστικά είναι πάντα παρών. Ο Στελάρας ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα αναλαμβάνει τα ηνία του Porto Leone, στη θέση του Ηλία που το πένθος για το χαμό του Στράτου τον έχει κυριεύσει. Η Αλεξάνδρα δυνατή και σκληρή ζητά από τον Στελάρα να μην αφήσει τους εχθρούς τους στην Τρούμπα να πάρουν κεφάλι και να ενημερώσει τα κορίτσια πως για ό,τι χρειάζονται να απευθύνονται σ’ αυτήν…

Η νέα μεγάλη δραματική σειρά του Apha «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» μας μεταφέρει στον Πειραιά της δεκαετίας του΄60, σε μια εποχή γεμάτη αντιθέσεις και πάθη.

Ο κόσμος της Τρούμπας ζωντανεύει στην οθόνη, ενώ στον αντίποδα έχουμε την αστική τάξη της εποχής, τους πλοιοκτήτες. Δύο κόσμοι διαφορετικοί κι αντίθετοι, της νύχτας και της ημέρας, έρχονται κοντά αλλά… πόσο θα κρατήσει αυτή η «αγαστή» συνύπαρξη; Η απάντηση στην οθόνη στην απόλυτη υπερπαραγωγή του Apha!

Επεισόδιο 04

Η Γαλήνη προσπαθεί να πείσει τον Γρηγόρη να εξαφανίσει τα στοιχεία που τον συνδέουν µε το μοιραίο βράδυ, να καταθέσει στον Γιάμαρη πως δεν ξέρει τίποτα και να προχωρήσει µε την ζωή του.

Το πένθος του Ηλία Καπετανάκου μεταφράζεται ως αδυναμία στην Τρούµπα, επηρεάζοντας τις δουλειές στα µμαγαζιά του. Η οικογένεια Καπετανάκου φαίνεται να καταρρέει, όταν η Αλεξάνδρα αποφασίζει να αναλάβει τα ηνία του Πόρτο Λεόνε, ενώ, λίγο αργότερα, την επισκέπτεται η Καίτη για να της αποκαλύψει ότι ξέρει ποιος µαχαίρωσε τον Στράτο.

Ο καπετάν – Μανώλης (Μιχάλης Αεράκης), ο πατέρας της Γαλήνης και της Ξένης υποδέχεται στο σπίτι στη Σύρο, το μωράκι που πιστεύει ότι είναι το παιδί της Ξένης (Μαρία Καβουκίδου). Δίνει χίλιες ευχές στο μωρό και στην κόρη του και παραξενεύεται με την σχετικά ψυχρή συμπεριφορά του γαμπρού του, του Λάζαρου (Δημήτρης Παπανικολάου) .

