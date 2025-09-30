Λάρισα: Απεγκλωβίστηκε ζωντανός ο 53χρονος που είχε παγιδευτεί μέσα σε σπηλιά

Έχοντας τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, στην Λάρισα ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί. Η μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής είχε ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι. Ο 53χρονος παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ομάδα 4-5 ατόμων μπήκε στην σπηλιά, ωστόσο αργότερα μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία.

Ο πρώτος που βγήκε από τη σπηλιά, σχεδόν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ενημέρωσε για το περιστατικό ζητώντας τη βοήθεια των Αρχών, ενώ από τη σπηλιά βγήκαν και άλλα μέλη της ομάδας.

Σημειώνεται ότι οι διασώστες νωρίτερα είχαν καταφέρει να τον εντοπίσουν και του παρείχαν οξυγόνο μέσω ειδικής συσκευής, στο οποίο εκείνος ανταποκρίθηκε.

