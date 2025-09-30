Ύπνος: Ειδικός αποκαλύπτει την άσκηση γιόγκα που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε «σαν μωρό»

Εάν ο βαθύς, ξεκούραστος ύπνος μοιάζει με άπιαστο όνειρο, ίσως η λύση βρίσκεται σε μια αρχαία πρακτική. Ένας δάσκαλος γιόγκα αποκαλύπτει την άσκηση που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε “σαν μωρό”, προσφέροντας βέλτιστη ξεκούραση ακόμα και για λίγες ώρες ύπνου. Ανακαλύψετε το μυστικό για να ανακτήσετε την ενέργειά σας.

Η κορυφαία άσκηση γιόγκα για βαθύ ύπνο, σύμφωνα με ειδικό

Εάν δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε ή έχετε ανήσυχο ύπνο, η λύση ίσως κρύβεται στη γιόγκα. Ο δάσκαλος γιόγκα Swamiji Kapri αποκάλυψε σ’ ένα podcast την Νο1 στάση που χαλαρώνει το σώμα και τον νου, βοηθώντας σας να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα και να απολαύσετε βαθύ και ξεκούραστο ύπνο.

Η συγκεκριμένη άσκηση ονομάζεται Matsya Kridasana και είναι γνωστή και ως η στάση του «περιστρεφόμενου ψαριού». Ο Swamiji εξηγεί πώς να την εκτελέσετε:

Ξαπλώστε στην αριστερή σας πλευρά, χωρίς μαξιλάρι. Κρατήστε το αριστερό πόδι τεντωμένο. Λυγίστε το δεξί πόδι, φέρνοντας το δάχτυλο του ποδιού πίσω από το αριστερό γόνατο. Το κεφάλι, η σπονδυλική στήλη και το σώμα πρέπει να διατηρούνται σε ευθεία.

Τα οφέλη του ύπνου στην αριστερή πλευρά

Ο Swamiji πιστεύει πως αυτή η Matsya Kridasana μπορεί να μεταμορφώσει τον ύπνο σας. «Αυτή είναι η ιδανική θέση για να κοιμάστε όλο το βράδυ. Έτσι, θα νιώθετε πιο ξεκούραστοι, ακόμα και με λιγότερες ώρες ύπνου. Πολλοί είπαν ότι ένιωσαν σαν να είχαν κοιμηθεί οκτώ ώρες, ενώ είχαν κοιμηθεί μόνο τέσσερις», αναφέρει ο δάσκαλος γιόγκα.

Επιπλέον, τονίζει τα επιστημονικά τεκμηριωμένα οφέλη του ύπνου στην αριστερή πλευρά:

Βελτιωμένη ροή οξυγόνου: Η καρδιά βρίσκεται πιο κοντά στο έδαφος, με τη βαρύτητα να την υποστηρίζει.

Καλύτερη λειτουργία οργάνων: Οι πνεύμονες και το πάγκρεας ευθυγραμμίζονται με τρόπο που ενισχύει την καλύτερη έκκριση ουσιών.

Μειωμένος σχηματισμός αερίων και βελτιωμένη πέψη.

Ψυχική και σωματική ισορροπία.

«Ο νους σας ηρεμεί», λέει ο Swamiji. «Εκεί βρίσκεται το κλειδί. Όταν το σώμα ευθυγραμμίζεται σωστά, το μυαλό ηρεμεί με φυσικό τρόπο».