Ύπνος: Ειδικός μοιράζεται μία τεχνική που μπορεί να νικήσει την αϋπνία

Ένας ειδικός ύπνου αποκαλύπτει μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αϋπνίας. Μάθετε πώς αυτή η μέθοδος μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό σας, να χαλαρώσει το σώμα σας και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα από ποτέ.

Πώς να καταπολεμήσετε την αϋπνία: Ειδικός ύπνου αποκαλύπτει τη λύση

Αν ξαπλώνετε στο κρεβάτι και δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ίσως η λύση είναι μια απλή αλλαγή. Ο ειδικός ύπνου Martin Seeley από την MattressNextDay, προτείνει μια απλή τεχνική που μπορεί να αλλάξει ριζικά την ποιότητα του ύπνου σας: τον διαλογισμό για ύπνο.

«Σε αντίθεση με τις κανονικές μορφές διαλογισμού, οι οποίες επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση της εγρήγορσης και της επίγνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο διαλογισμός ύπνου στοχεύει στην προετοιμασία του νου και του σώματος για ξεκούραση μέσω τεχνικών σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης, όπως η καθοδηγούμενη αναπνοή και άλλες κοινές πρακτικές ευεξίας».

Γιατί ο διαλογισμός βοηθάει στην καταπολέμηση της αϋπνίας

Σύμφωνα με τον ειδικό στον ύπνο, η έρευνα δείχνει ότι «ο διαλογισμός αυξάνει την παραγωγή τόσο σεροτονίνης όσο και μελατονίνης», δύο ορμονών που συνδέονται στενά με τον ύπνο. Αυτές οι ορμόνες ενεργοποιούν περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη διαδικασία του ύπνου.

Ο διαλογισμός έχει αποδειχθεί επίσης ότι μειώνει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και ανακουφίζει από το άγχος – παράγοντες που βοηθούν στην ηρεμία του νου και ανοίγουν το δρόμο για έναν βαθύτερο, πιο ξεκούραστο ύπνο. Όλα αυτά τα οφέλη συμβάλλουν σε έναν σημαντικά καλύτερο νυχτερινό ύπνο.

2 τεχνικές διαλογισμού που μπορείτε να δοκιμάσετε

Ο ειδικός προτείνει δύο απλές τεχνικές που μπορείτε να εφαρμόσετε πριν κοιμηθείτε:

Τεχνική αναπνοής 4-7-8

Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για να χαλαρώσει το σώμα και να ηρεμήσει το μυαλό.

Ξεκινήστε τοποθετώντας τη γλώσσα σας στον ουρανίσκο σας Εισπνεύστε από τη μύτη σας για τέσσερα δευτερόλεπτα Κρατήστε την αναπνοή σας για επτά δευτερόλεπτα Εκπνεύστε από το στόμα σας για οκτώ δευτερόλεπτα σαν να φυσάτε ένα κερί Συνεχίστε για όσο αισθάνεστε άνετα και αφήστε την ηρεμιστική επίδραση αυτού του μοτίβου αναπνοής να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε, προτείνει περαιτέρω.

«Εκπαιδεύστε το μυαλό σας»

Αυτή η οπτικοποίηση βοηθάει το μυαλό να αποσπαστεί από τις έγνοιες της ημέρας.

Φανταστείτε μια σφαίρα ζεστού, καθαρού φωτός να αιωρείται πάνω από το μέτωπό σας. Επικεντρωθείτε στην ευχάριστη και αναζωογονητική αίσθηση που σας προσφέρει. Στη συνέχεια, φανταστείτε αυτό το φως να γίνεται υγρό και να κατεβαίνει αργά από το κεφάλι σας, απλώνοντας ζεστασιά σε κάθε μέρος του σώματός σας. Αφήστε τον εαυτό σας να απορροφήσει αυτή την αίσθηση για όσο μπορείτε, επιτρέποντας στο σώμα σας να βυθιστεί σε κατάσταση χαλάρωσης.

Τι ώρα πρέπει να κάνετε διαλογισμό πριν τον ύπνο

Ο ειδικός αναφέρει ότι η ιδανική ώρα είναι υποκειμενική υπόθεση. Εάν έχετε ένα φορτωμένο πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε τον διαλογισμό ακριβώς πριν κοιμηθείτε. Ωστόσο, για κάποιους, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να κάνουν διαλογισμό αμέσως μετά την επιστροφή τους από τη δουλειά.