Ύπνος: Ειδικός μοιράζεται μία τεχνική που μπορεί να νικήσει την αϋπνία

Σταματίνα Στίνη

Υγεία

Ύπνος: Ειδικός μοιράζεται μία τεχνική που μπορεί να νικήσει την αϋπνία
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Ένας ειδικός ύπνου αποκαλύπτει μια απλή αλλά αποτελεσματική τεχνική που μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της αϋπνίας. Μάθετε πώς αυτή η μέθοδος μπορεί να ηρεμήσει το μυαλό σας, να χαλαρώσει το σώμα σας και να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα από ποτέ.

Ύπνος: Η απλή τεχνική από γιατρό που «σταματά την υπερανάλυση» και σας βοηθάει να κοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά

Πώς να καταπολεμήσετε την αϋπνία: Ειδικός ύπνου αποκαλύπτει τη λύση

Αν ξαπλώνετε στο κρεβάτι και δυσκολεύεστε να κοιμηθείτε, ίσως η λύση είναι μια απλή αλλαγή. Ο ειδικός ύπνου Martin Seeley από την MattressNextDay, προτείνει μια απλή τεχνική που μπορεί να αλλάξει ριζικά την ποιότητα του ύπνου σας: τον διαλογισμό για ύπνο.

«Σε αντίθεση με τις κανονικές μορφές διαλογισμού, οι οποίες επικεντρώνονται στην ενθάρρυνση της εγρήγορσης και της επίγνωσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ο διαλογισμός ύπνου στοχεύει στην προετοιμασία του νου και του σώματος για ξεκούραση μέσω τεχνικών σωματικής και ψυχικής χαλάρωσης, όπως η καθοδηγούμενη αναπνοή και άλλες κοινές πρακτικές ευεξίας».

Ύπνος: Η απλή τεχνική που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμηθείτε μέσα σε λίγα λεπτά, σύμφωνα με ειδικό

Γιατί ο διαλογισμός βοηθάει στην καταπολέμηση της αϋπνίας

Σύμφωνα με τον ειδικό στον ύπνο, η έρευνα δείχνει ότι «ο διαλογισμός αυξάνει την παραγωγή τόσο σεροτονίνης όσο και μελατονίνης», δύο ορμονών που συνδέονται στενά με τον ύπνο. Αυτές οι ορμόνες ενεργοποιούν περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη διαδικασία του ύπνου.

Ο διαλογισμός έχει αποδειχθεί επίσης ότι μειώνει τον καρδιακό ρυθμό, την αρτηριακή πίεση και ανακουφίζει από το άγχος – παράγοντες που βοηθούν στην ηρεμία του νου και ανοίγουν το δρόμο για έναν βαθύτερο, πιο ξεκούραστο ύπνο. Όλα αυτά τα οφέλη συμβάλλουν σε έναν σημαντικά καλύτερο νυχτερινό ύπνο.

2 τεχνικές διαλογισμού που μπορείτε να δοκιμάσετε 

Ο ειδικός προτείνει δύο απλές τεχνικές που μπορείτε να εφαρμόσετε πριν κοιμηθείτε:

Τεχνική αναπνοής 4-7-8

Αυτή η μέθοδος είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική για να χαλαρώσει το σώμα και να ηρεμήσει το μυαλό.

  1. Ξεκινήστε τοποθετώντας τη γλώσσα σας στον ουρανίσκο σας
  2. Εισπνεύστε από τη μύτη σας για τέσσερα δευτερόλεπτα
  3. Κρατήστε την αναπνοή σας για επτά δευτερόλεπτα
  4. Εκπνεύστε από το στόμα σας για οκτώ δευτερόλεπτα σαν να φυσάτε ένα κερί
  5. Συνεχίστε για όσο αισθάνεστε άνετα και αφήστε την ηρεμιστική επίδραση αυτού του μοτίβου αναπνοής να σας βοηθήσει να χαλαρώσετε, προτείνει περαιτέρω.

«Εκπαιδεύστε το μυαλό σας»

Αυτή η οπτικοποίηση βοηθάει το μυαλό να αποσπαστεί από τις έγνοιες της ημέρας.

  1. Φανταστείτε μια σφαίρα ζεστού, καθαρού φωτός να αιωρείται πάνω από το μέτωπό σας. Επικεντρωθείτε στην ευχάριστη και αναζωογονητική αίσθηση που σας προσφέρει.
  2. Στη συνέχεια, φανταστείτε αυτό το φως να γίνεται υγρό και να κατεβαίνει αργά από το κεφάλι σας, απλώνοντας ζεστασιά σε κάθε μέρος του σώματός σας.
  3. Αφήστε τον εαυτό σας να απορροφήσει αυτή την αίσθηση για όσο μπορείτε, επιτρέποντας στο σώμα σας να βυθιστεί σε κατάσταση χαλάρωσης.

Τι ώρα πρέπει να κάνετε διαλογισμό πριν τον ύπνο

Ο ειδικός αναφέρει ότι η ιδανική ώρα είναι υποκειμενική υπόθεση. Εάν έχετε ένα φορτωμένο πρόγραμμα, μπορείτε να κάνετε τον διαλογισμό ακριβώς πριν κοιμηθείτε. Ωστόσο, για κάποιους, μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό να κάνουν διαλογισμό αμέσως μετά την επιστροφή τους από τη δουλειά.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Έντονο στρες και αυξημένη κορτιζόλη: Πώς να τα μειώσετε φυσικά, σύμφωνα με το Cleveland

Καμπανάκι κινδύνου από τη Novo Nordisk: συνταγογραφούμενα φάρμακα στο διαδίκτυο-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Έκθεση του ΟΟΣΑ για την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης – Η πρόοδος της Ελλάδας μέσα από 19 παραδείγματα

Τιμολόγια Ρεύματος: Πού αναμένεται να κυμανθούν τον Οκτώβριο

Αυτά είναι τα 8 πράγματα που κάνει το Android Auto και δεν μπορεί να το ανταγωνιστεί το CarPlay

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
17:52 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΟΔΥ: 2 θάνατοι από κορονοϊό και 226 νέες εισαγωγές την τελευταία εβδομάδα – Αναλυτικά τα στοιχεία

Μείωση παρουσιάζει την εβδομάδα 8-14 Σεπτεμβρίου η θετικότητα για κορονοϊό στην κοινότητα, σύμ...
06:00 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Αρθρίτιδα: Η προσθήκη ενός συστατικού στη διατροφή θα μπορούσε να απαλύνει τον πόνο, σύμφωνα με ειδικούς

Εάν υποφέρετε από αρθρίτιδα, ίσως η λύση να βρίσκεται στην κουζίνα σας. Ενώ η φαρμακευτική αγω...
22:01 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Ύπνος: Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει ότι μια συνήθεια είναι ο χειρότερος τρόπος για να ξεκινήσετε τη μέρα σας

Μια νευροεπιστήμονας ισχυρίζεται ότι μία κοινή συνήθεια είναι ο χειρότερος τρόπος για να ξεκιν...
17:50 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΟΔΥ: Οκτώ νέα κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου – Δύο θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Από την αρχή της περιόδου 2025, μέχρι 17 Σεπτεμβρίου, έχουν διαγνωστεί και διερευνηθεί συνολικ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος