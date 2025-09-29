Όλες οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία: «Μπόνους» για όσους κατατάσσονται αμέσως μετά το λύκειο, τι θα ισχύει για Ι5 και αναβολές

Ριζικές παρεμβάσεις στη στρατιωτική θητεία και στο πλαίσιο εξέλιξης των στελεχών, περιλαμβάνονται στο νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που πρόκειται να συζητηθεί στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης και αναμένεται να εισαχθεί προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Οκτωβρίου.

Μεταξύ άλλων, προβλέπονται αλλαγές στην εξέλιξη αξιωματικών, υπαξιωματικών και ΕΠΟΠ, νέο μισθολόγιο, ρυθμίσεις για τη θητεία και την εφεδρεία, αναμόρφωση στις στρατιωτικές σχολές και στη στρατιωτική Δικαιοσύνη, καθώς και το νέο, μεγάλο οικιστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η 1η Ιανουαρίου θεωρείται η ημερομηνία «ορόσημο» για τη νέα στρατιωτική θητεία, καθώς από το νέο έτος οι πάντες θα κατατάσσονται μόνο στον Στρατό ξηράς. Στις αλλαγές που φέρνει η µεταρρύθµιση Δένδια μπαίνει και η εθελοντική στράτευση των γυναικών στον Στρατό Ξηράς, από το 19ο έως το 26ο έτος της ηλικίας τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζει και κίνητρα που θα μπορούσαν να δοθούν σε όσες γυναίκες θελήσουν να καταταγούν.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι από τις τρεις εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδεύονται επί δέκα εβδομάδες με στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου κατάρτισης των οπλιτών, την ώρα πάντως που εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπηρετούν όλοι επί 9 μήνες.

Σε κάθε περίπτωση, η νέα προσέγγιση δίνει έμφαση στην εντατικοποίηση των βολών πεδίου και στην εξοικείωση με σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας, όπως drones και anti-drone, αντανακλώντας τις απαιτήσεις του σύγχρονου πεδίου μάχης.

Οι αναβολές

Το υπουργείο Εθνικής άμυνας επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα επιβραβεύσει τους νέους, οι οποίοι αμέσως μετά το λύκειο υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, αναβολές θα υπάρχουν για τις σπουδές αλλά δεν θα είναι τόσο ελαστικές σε σχέση με ό,τι ισχύει ως τώρα.

Πλέον, θα προβλέπονται συγκεκριμένα και περιορισμένα δικαιώματα αναβολής, ακόμη και για φοιτητές ΑΕΙ. Αντιμέτωπη με το φαινόμενο της μαζικής εξαγοράς ή αποφυγής της θητείας, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου επιχειρεί να αντιστρέψει τη λογική του «χαμένου επαγγελματικού χρόνου», εισάγοντας οργανωμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εντός της θητείας. Ήδη έχει προηγηθεί έρευνα για τις τεχνικές ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας, προκειμένου η θητεία να αποκτήσει ουσιαστικό αποτύπωμα και εκτός στρατεύματος.

Στο νομοσχέδιο αναμένεται να προβλέπεται ότι η φοίτηση σε Επαγγελματικά Λύκεια ή σχολές επαγγελματικής κατάρτισης θα προσφέρει αναβολή ως τα 22 αντί για 24 που είναι ως σήμερα. Για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ο χρόνος αναβολής θα είναι ως τα 25 αντί για 26, εκτός από εκείνους που φοιτούν σε πολυτεχνικές ή ιατρικές σχολές.

Το μεγάλο «αγκάθι» κοινωνία είναι τα απολυτήρια Ι5, δηλαδή των απαλλαγών στράτευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 είχαν πάρει απαλλαγή στράτευσης 8.376 άτομα, ενώ το 2024 αυτό το αριθμός εκτοξεύτηκε στα 11.389. Φρένο σε αυτό επιχειρεί να βάλει το νομοθέτημα, καθώς πλέον όσοι επιχειρούν την απαλλαγή θα πρέπει να γνωματεύσει αρχικά γιατρός του ΕΣΥ και στη συνέχεια αρμόδια διακλαδική επιτροπή.

Κίνητρα θα δοθούν στους ανυπότακτους θητείας, ώστε να υπηρετήσουν ενώ αλλαγές προβλέπονται και για όλους όσοι θέλουν να εξαγοράσουν στην θητεία τους καθώς αυτοί θα μπορούν να το πράξουν μετά τα 40 κι όχι μόλις από τα 32 που ισχύει σήμερα.

