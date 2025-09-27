Ριζικές αλλαγές από 1η Ιανουαρίου στην στρατιωτική θητεία – Σχέδιο για επιβράβευση όσων υπηρετούν αμέσως μετά το λύκειο

Η 1η Ιανουαρίου 2026 θεωρείται η ημερομηνία «ορόσημο» για τη νέα στρατιωτική θητεία, καθώς από το νέο έτος οι πάντες, άντρες, αλλά και εθελόντριες γυναίκες, θα κατατάσσονται μόνο στον στρατό ξηράς. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι από τις τρεις εβδομάδες βασικής εκπαίδευσης οι στρατεύσιμοι θα εκπαιδεύονται επί δέκα εβδομάδες, την ώρα πάντως που εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο θα υπηρετούν όλοι επί 9 μήνες.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα επιβραβεύσει τους νέους οι οποίοι αμέσως μετά το Λύκειο υπηρετήσουν τη στρατιωτική θητεία τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι αναβολές θα υπάρχουν για τις σπουδές αλλά δεν θα είναι τόσο ελαστικές σε σχέση με ό,τι ισχύει ως τώρα.

Στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι η φοίτηση σε Επαγγελματικά Λύκεια ή Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης θα προσφέρει αναβολή ως τα 22 αντί για 24 που είναι ως σήμερα. Για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ο χρόνος αναβολής θα είναι ως τα 25 αντί για 26, εκτός από εκείνους που φοιτούν σε πολυτεχνικές ή ιατρικές σχολές.

Τι θα γίνει με τις απαλλαγές

Το μεγάλο «αγκάθι» στη σύγχρονη κοινωνία είναι τα απολυτήρια Ι5, των απαλλαγών στράτευσης δηλαδή. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2020 είχαν πάρει απαλλαγή στράτευσης 8.376 άτομα, ενώ το 2024 αυτό το αριθμός εκτοξεύτηκε στα 11.389. Φρένο στη «βιομηχανία» των απαλλαγών θητείας επιχειρεί να βάλει το νομοθέτημα καθώς πλέον όσοι επιχειρούν την απαλλαγή θα πρέπει να γνωματεύσει αρχικά γιατρός του ΕΣΥ και στη συνέχεια αρμόδια διακλαδική επιτροπή.

Κίνητρα θα δοθούν στους ανυπότακτους θητείας ώστε να υπηρετήσουν ενώ αλλαγές προβλέπονται και για όλους όσοι θέλουν να εξαγοράσουν στην θητεία τους καθώς αυτοί θα μπορούν να το πράξουν μετά τα 40 κι όχι μόλις από τα 32 που ισχύει σήμερα.

