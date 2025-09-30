Μισέλ Φάιφερ: Αποκάλυψε ότι έγινε για πρώτη φορά γιαγιά

Γιαγιά για πρώτη φορά έγινε η Μισέλ Φάιφερ. Η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός αποκάλυψε το χαρμόσυνο νέο κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στο podcast «SmartLess» τη Δευτέρα.

Η Φάιφερ μιλώντας για τα επαγγελματικά της εξήγησε πως δεν έχει ούτε τον χρόνο, ούτε επιθυμεί να επικεντρωθεί στην δουλειά της, καθώς η πρόθεση της είναι να βρίσκεται δίπλα στην οικογένειά της.

«Ίσως το ανακοινώσω σε αυτή την εκπομπή, ότι πέρυσι έγινα γιαγιά. Ήμουν πολύ διακριτική γι’ αυτό και είναι παράδεισος. Είναι απίστευτο», αποκάλυψε τότε η σταρ του Χόλιγουντ.

«Και αν ήξερα ότι θα γινόμουν γιαγιά, δεν θα είχα αναλάβει τόσο πολλή δουλειά, αλλά απόλαυσα τα πάντα και είμαι πραγματικά ευγνώμων», πρόσθεσε η Μισέλ Φάιφερ.

Υπενθυμίζεται ότι η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός είναι μητέρα δύο παιδιών, της Κλαούντια Ρόουζ και του Τζον Χένρι.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Michelle Pfeiffer (@michellepfeifferofficial)