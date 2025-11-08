Η σύγχρονη ταινία που συνδυάζει το δράμα με την κωμωδία και αξίζει να παρακολουθήσεις

Πόσοι από εμάς όταν ήμασταν νεότεροι, γεμάτοι ιδέες και όνειρα είχαμε γράψει μία λίστα επιθυμιών; Είχαμε αποτυπώσει σε ένα χαρτί όσα θέλαμε να κάνουμε και όσα θέλαμε να γίνουμε μεγαλώνοντας; Πόσα από αυτά εκπληρώσαμε; Ποια από αυτά αφήσαμε πίσω μας επειδή θεωρήσαμε ότι είναι άπιαστα όνειρα, ότι δεν μπορούν με τίποτα να γίνουν, ότι δεν έχουμε την δύναμη να καταβάλλουμε την προσπάθεια που χρειάζεται για να τα κάνουμε πραγματικότητα;

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στην ταινία που μπορείτε να βρείτε στο Netflix με τον τίτλο «Αύριο είναι μια καινούργια μέρα», η Άλεξ είναι μία νέα γυναίκα που δείχνει κάπως να έχει επαναπαυθεί σε μία ζωή που μπορεί να μην της ταιριάζει, αλλά κυλάει ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες εντάσεις.

Όλα αυτά όμως αλλάζουν, όταν η μητέρα της, με την οποία είχε ένα δυνατό δέσιμο, φεύγει από την ζωή. Ξαφνικά, η Άλεξ, την οποία υποδύεται η Σοφία Κάρσον, έρχεται αντιμέτωπη με την λίστα επιθυμιών που είχε γράψει όταν ήταν 13 ετών και τα όνειρα που άφησε ανεκπλήρωτα.

Το «Αύριο είναι μια καινούργια μέρα» κυκλοφόρησε το 2025, διαρκεί δύο ώρες, συνδυάζει με πολύ ωραίο τρόπο την κωμωδία με το δράμα και μιλάει για θέματα που μας απασχολούν όλους λίγο πολύ, όπως οι οικογενειακές σχέσεις και ο έρωτας.

Η πρωταγωνίστρια της ταινίας, μέσα σε ένα χρόνο και ενώ πενθεί την μητέρα της, θα κληθεί να κάνει μία καινούργια αρχή στη ζωή της, κοιτώντας κατάματα τους φόβους της και κατεδαφίζοντας «τείχη» που είχε χτίσει με κόπο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ταινία βασίζεται στο βιβλίο της Λόρι Νέλσον Σπίλμαν.

Αν θέλετε να παρακολουθήσετε μία ταινία αυτό το Σαββατοκύριακο που θα την απολαύσετε, θα αγγίξει την ψυχή σας και θα σας κάνει να σκεφτείτε ενδεχομένως κάποια πράγματα, το «Αύριο είναι μια καινούργια μέρα» είναι μία πολύ καλή επιλογή. Σε περίπτωση που συγκινήστε εύκολα ή είστε ευαίσθητοι αυτή την περίοδο, καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας και χαρτομάντιλα.

Δείτε το trailer