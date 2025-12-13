Το θρίλερ που πρέπει να δεις σήμερα και θα σε κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος

Ελένη Φλισκουνάκη

Φωτογραφία: Unsplash.com

Η μητέρα είναι ενδεχομένως το σημαντικότερο πρόσωπο για πολλούς. Κάποιοι μάλιστα λένε πως η μάνα είναι ο μοναδικός άνθρωπος που θα σε αγαπήσει μέχρι θανάτου, που θα θυσιαστεί για το καλό σου, ο ορισμός της ανιδιοτελούς αγάπης. Τι γίνεται όμως όταν το πρόσωπο που θα έπρεπε να σε λατρεύει, να σε προστατεύει από τα πάντα, να θέλει μόνο να σε βλέπει να «ανθίζεις», γίνεται ο μεγαλύτερος εχθρός σου; Όταν σε βάζει σε θανάσιμο κίνδυνο; Όταν μετατρέπει τη ζωή σου σε ένα ατελείωτο θρίλερ;

Το ιδανικό θρίλερ γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα και δεν θα βαρεθείς ούτε λεπτό

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Στο «Run», που αν σου αρέσουν οι ταινίες θρίλερ, μπορείς να απολαύσεις στην «Cosmote TV», η Σάρα Πόλσον υποδύεται την «Νταϊάν», μία γυναίκα που μεγαλώνει με θυσίες την κόρη της «Κλόι», η οποία είναι 17 ετών και αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

Αν θες να δεις ένα καλό θρίλερ με γρήγορη πλοκή, η ταινία αυτή είναι ιδανική

Η «Νταϊάν» έχει αφοσιωθεί απόλυτα στην φροντίδα του παιδιού της, το οποίο είναι έτοιμο να «ανοίξει» τα φτερά του και να φύγει από το σπίτι του για να σπουδάσει. Μία μικρή και αγαπημένη οικογένεια ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται να είναι.

Το κλασικό θρίλερ που βρίσκεται στο Ertflix και θα σε κάνει να ανατριχιάσεις

Όταν η «Κλόι», την οποία υποδύεται η Κίρα Άλεν,  θα αρχίσει να υποψιάζεται ότι τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, ότι η στοργική μητέρα της κρύβει κάτι, όλα θα ανατραπούν και η 17χρονη θα ξεκινήσει έναν αγώνα για να ανακαλύψει την αλήθεια, πριν να είναι αργά.

Η Σάρα Πόλσον με το υποκριτικό της ταλέντο, καταφέρνει να σου «κόψει» την ανάσα μόνο από το βλέμμα της, χωρίς να χρειάζεται να πει ή να κάνει κάτι. Για μία ώρα και τριάντα πέντε λεπτά δεν μπορείς να πιστέψεις αυτό που βλέπεις και όταν πλέον όλα είναι ξεκάθαρα και τα κομμάτια του παζλ ενώνονται, θες να μπεις μέσα στην οθόνη, να βοηθήσεις, να φωνάξεις, να προστατέψεις.

Το «Run», που κυκλοφόρησε το 2020, θυμίζει τις παλιές καλές ταινίες θρίλερ και αξίζει σίγουρα αν δεν το έχεις δει, να του δώσεις μία ευκαιρία.

Δείτε το trailer

