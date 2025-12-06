Το ιδανικό θρίλερ γι’ αυτό το Σαββατοκύριακο διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα και δεν θα βαρεθείς ούτε λεπτό

Ο χειμώνας είναι ίσως η ιδανική εποχή για τα θρίλερ. Μπορείς να καθίσεις στον άνετο καναπέ ή το κρεβάτι σου, μόνος ή με παρέα, να φορέσεις τις ζεστές πιτζάμες σου, να σκεπαστείς με την κουβέρτα σου και τρώγοντας ένα μπολ ποπ κορν ή ό,τι άλλο σου αρέσει, να παρακολουθήσεις μία καλή ταινία με δυνατό σενάριο, γρήγορη πλοκή, που θα σε κρατήσει σε εγρήγορση, θα σε κάνει να θες να μπεις μέσα σε αυτόν τον φανταστικό κόσμο και να βοηθήσεις τον ήρωα να σωθεί.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Μία τέτοια ταινία έψαχνα και εγώ πριν από λίγες ημέρες και έπεσα πάνω σε ένα πολύ ωραίο ψυχολογικό θρίλερ που κυκλοφόρησε στις αρχές του 2000, βρίσκεται στο «Disney+», και είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να παρακολουθήσει κάτι διαφορετικό απ’ αυτά που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε τα τελευταία χρόνια.

Ο «Τηλε… φονικός θάλαμος», όπως είναι ο τίτλος της ταινίας, μας ταξιδεύει στο Μανχάταν και κεντρικός ήρωας είναι ο «Στου», ένας αλαζόνας άνδρας που εργάζεται στον τομέα των δημοσίων σχέσεων και χτίζει όλη του την ζωή πάνω σε ψέματα.

Μία μέρα η ζωή του «Στου» θα ανατραπεί, όταν θα βρεθεί να κρατείται όμηρος σε έναν τηλεφωνικό θάλαμο. Διώκτης του ήρωά μας είναι ένας ελεύθερος σκοπευτής, που απειλεί να τον καταστρέψει και να τον σκοτώσει.

Ξαφνικά ο «Στου» θα έρθει αντιμέτωπος με τα λάθη και τα ψέματά του, ενώ «ακροβατεί» σε ένα τεντωμένο σκοινί που είναι έτοιμο να σπάσει.

Το θρίλερ του Λάρι Κοέν και του Τζόελ Σουμάχερ, με πρωταγωνιστές τον Κόλιν Φάρελ, τον Κίφερ Σάδερλαντ, τον Φόρεστ Γουίτακερ, την Κέιτι Χολμς και την Ράντα Μίτσελ, διαρκεί λίγο περισσότερο από μία ώρα και θα σε κρατήσει σε αγωνία μέχρι το τέλος.

Από εκεί που σου δημιουργούνται αισθήματα αντιπάθειας για τον «Στου» στην αρχή, ξαφνικά θες να τον δεις να τα καταφέρνει, να αντιμετωπίζει τα σφάλματά του και έναν άνδρα που σαν άλλος Θεός κρατάει τη ζωή του ήρωα στα χέρια του, και να βγαίνει νικητής.

Η ώρα στη συγκεκριμένη ταινία περνάει εξαιρετικά γρήγορα, χωρίς να βαριέσαι, χωρίς να σου μένουν κενά, ενώ παράλληλα νιώθεις σαν να βρίσκεσαι και εσύ μέσα σε αυτόν τον τηλεφωνικό θάλαμο.

Αν θες να δεις ένα καλό ψυχολογικό θρίλερ, με ωραία σκηνοθεσία, πολύ καλό σενάριο και με γνωστούς ηθοποιούς, ο «Τηλε… φονικός θάλαμος» είναι η ιδανική.

