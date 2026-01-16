Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι η κηδεία της

Στην Αθήνα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στην Ισπανία.

Να σημειωθεί ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δίπλα της, στήριγμά της ήταν η αδελφή της βασιλομήτωρ της Ισπανίας, Σοφία.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.