Πριγκίπισσα Ειρήνη: Στο Τατόι η κηδεία της

Σύνοψη από το

  • Στην Αθήνα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στην Ισπανία.
  • Η πριγκίπισσα Ειρήνη τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, με την αδελφή της, βασιλομήτορα της Ισπανίας Σοφία, να βρίσκεται στο πλευρό της ως στήριγμα.
  • Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τους γονείς της.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

πριγκίπισσα Ειρήνη
Πηγή: Europa Press

Στην Αθήνα θα γίνει η κηδεία και η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών στην Ισπανία.

Να σημειωθεί ότι η πριγκίπισσα Ειρήνη τον τελευταίο καιρό αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Δίπλα της, στήριγμά της ήταν η αδελφή της βασιλομήτωρ της Ισπανίας, Σοφία.

Σύμφωνα με το ισπανικό περιοδικό Hola!, η ταφή της πριγκίπισσας Ειρήνης θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στο Τατόι, δίπλα στον αδελφό της, τέως βασιλιά Κωνσταντίνο και τους γονείς της, Παύλο και Φρειδερίκη.

10:10 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

