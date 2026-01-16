Τόκιο: Σπάνια διακοπή ρεύματος προκαλεί χάος στο μετρό – Εκτός πολλές γραμμές για ώρες

Μια σπάνια διακοπή ρεύματος διέκοψε τα δρομολόγια του μετρό στο Τόκιο την Παρασκευή, διακόπτοντας τις υπηρεσίες σε μερικές από τις πιο πολυσύχναστες σιδηροδρομικές γραμμές στον κόσμο και εγκλωβίζοντας χιλιάδες επιβάτες κατά τις ώρες αιχμής.

Τα δρομολόγια που εκτελούνταν από την East Japan Railway ανεστάλησαν σε πολλές γραμμές, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις. Αρχικά, η εταιρεία δήλωσε ότι δεν υπήρχε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ξαναρχίσουν τα δρομολόγια, αλλά αργότερα ανακοίνωσε ότι τα τρένα αναμενόταν να δρομολογηθούν ξανά από τη 1 μ.μ. τοπική ώρα.

Another video of overcrowding in a Tokyo train station after a power outage caused major commuter lines to suspend service.https://t.co/aarBPCnZxu https://t.co/1LxeXF0qfI — Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) January 16, 2026

Η διαταραχή επεκτάθηκε σε όλο το δίκτυο μεταφορών της ιαπωνικής πρωτεύουσας, επηρεάζοντας τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς βρόχους της γραμμής Γιαμανότε και ολόκληρη τη γραμμή Κεϊχίν-Τοχόκου, οι οποίες μαζί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των μετακινήσεων των επιβατών μέσω του κεντρικού Τόκιο.

Tokyo train lines suspended after power outage. pic.twitter.com/2KURGnl7r7 — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) January 16, 2026

Τμήματα της γραμμής Tokaido μεταξύ των σταθμών Τόκιο και Σιναγκάβα επηρεάστηκαν επίσης, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης.

Η διακοπή ρεύματος εντοπίστηκε για πρώτη φορά γύρω στις 3:50 π.μ. τοπική ώρα, καθώς οι εργαζόμενοι προετοιμάζονταν για τα πρώτα τρένα της ημέρας. Η κατάσταση κλιμακώθηκε λίγο πριν τις 8 π.μ., όταν αναφέρθηκε πυρκαγιά στις γραμμές κοντά στον σταθμό Tamachi, ο οποίος εξυπηρετείται από τις γραμμές Yamanote και Keihin-Tohoku.

Οι φλόγες φάνηκαν να προέρχονται από έναν μετασχηματιστή στην περιοχή των γραμμών, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK. Η πυρκαγιά σβήστηκε μέσα σε περίπου 30 λεπτά, αλλά οι ζημιές στον εξοπλισμό ανάγκασαν τη συνεχή αναστολή των δρομολογίων κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής.

Πλάνα που μετέδωσε το NTV έδειχναν επιβάτες να αποβιβάζονται από ένα τρένο της γραμμής Keihin-Tohoku, το οποίο είχε εγκλωβιστεί ανάμεσα στους σταθμούς. Πυροσβέστες και προσωπικό των σιδηροδρόμων βοηθούσαν τους επιβάτες καθώς περπατούσαν κατά μήκος των γραμμών για να βγουν με ασφάλεια. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.