Τόκιο: Μπλακ άουτ στις γραμμές τρένων διακόπτει τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών

Χάος επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο Τόκιο, όταν ένα μπλακ άουτ στις σιδηροδρομικές γραμμές παρέλυσε τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών. Δύο από τις πιο κεντρικές γραμμές της ιαπωνικής πρωτεύουσας, η Yamanote και η Keihin-Tohoku, σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν σε όλες τις κατευθύνσεις, καθώς φωτιά ξέσπασε στις γραμμές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα δίκτυα μεταφορών στον κόσμο.

Η East Japan Railway ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των δρομολογίων, ενώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης βρέθηκαν σε ασφυκτική πίεση. Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί κοντά στον σταθμό Tamachi, σημείο όπου διασταυρώνονται οι δύο γραμμές. Η φωτιά φαίνεται να προήλθε από μετασχηματιστή στις γραμμές, με τις φλόγες να τίθενται υπό σχεδόν πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα.

All services on the busy Yamanote Line in Tokyo were suspended from the first train on Friday due to a power outage. https://t.co/mHfZZJzh8U — The Japan Times (@japantimes) January 15, 2026

Σε πλάνα που μετέδωσε η NTV, επιβάτες του συρμού Keihin-Tohoku φαίνονται να εγκαταλείπουν τα βαγόνια και να περπατούν κατά μήκος των γραμμών, με τη βοήθεια πυροσβεστών και προσωπικού των σιδηροδρόμων, για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Η γραμμή Yamanote, που εξυπηρετεί σταθμούς-«κολοσσούς» όπως το Shinjuku –με περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά– και η Keihin-Tohoku, που συνδέει το Τόκιο με τη Γιοκοχάμα, αποτελούν βασικές αρτηρίες της πόλης. Η διακοπή τους είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες που προσπαθούσαν να φτάσουν στις δουλειές τους.

A transformer problem between Shinagawa and Shinbashi stations resulted in todays blackout which is causing all trains to be delayed or cancelled for the time being https://t.co/dm27Cn04jQ — Zach 🐅 (@phx787) January 16, 2026

Πηγή: Reuters