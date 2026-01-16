Τόκιο: Μπλακ άουτ στις γραμμές τρένων διακόπτει τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών

Σύνοψη από το

  • Χάος επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο Τόκιο, όταν ένα μπλακ άουτ στις σιδηροδρομικές γραμμές παρέλυσε τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών.
  • Δύο από τις πιο κεντρικές γραμμές, η Yamanote και η Keihin-Tohoku, σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν, καθώς φωτιά ξέσπασε στις γραμμές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα.
  • Η διακοπή είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες, ενώ δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των δρομολογίων.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τόκιο: Μπλακ άουτ στις γραμμές τρένων διακόπτει τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών

Χάος επικράτησε το πρωί της Παρασκευής στο Τόκιο, όταν ένα μπλακ άουτ στις σιδηροδρομικές γραμμές παρέλυσε τη μετακίνηση χιλιάδων επιβατών. Δύο από τις πιο κεντρικές γραμμές της ιαπωνικής πρωτεύουσας, η Yamanote και η Keihin-Tohoku, σταμάτησαν ξαφνικά να λειτουργούν σε όλες τις κατευθύνσεις, καθώς φωτιά ξέσπασε στις γραμμές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα δίκτυα μεταφορών στον κόσμο.

Η East Japan Railway ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των δρομολογίων, ενώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πόλης βρέθηκαν σε ασφυκτική πίεση. Σύμφωνα με το δίκτυο NHK, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί κοντά στον σταθμό Tamachi, σημείο όπου διασταυρώνονται οι δύο γραμμές. Η φωτιά φαίνεται να προήλθε από μετασχηματιστή στις γραμμές, με τις φλόγες να τίθενται υπό σχεδόν πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα.

Σε πλάνα που μετέδωσε η NTV, επιβάτες του συρμού Keihin-Tohoku φαίνονται να εγκαταλείπουν τα βαγόνια και να περπατούν κατά μήκος των γραμμών, με τη βοήθεια πυροσβεστών και προσωπικού των σιδηροδρόμων, για να απομακρυνθούν με ασφάλεια.

Η γραμμή Yamanote, που εξυπηρετεί σταθμούς-«κολοσσούς» όπως το Shinjuku –με περίπου 3,5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά– και η Keihin-Tohoku, που συνδέει το Τόκιο με τη Γιοκοχάμα, αποτελούν βασικές αρτηρίες της πόλης. Η διακοπή τους είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες καθυστερήσεις και μεγάλη ταλαιπωρία για χιλιάδες πολίτες που προσπαθούσαν να φτάσουν στις δουλειές τους.

Πηγή: Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Έρχονται τα πορτοκαλί τιμολόγια – Ποιους αφορά

ΓΕΕΘΑ: Βγήκε η προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών και σπουδαστριών των ΑΣΕΙ – ΑΣΜΥ για το 2026-2027

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
05:30 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης που του παρέδωσε η Μαρία Κορίνα Ματσάδο: «Μια τόσο υπέροχη χειρονομία αμοιβαίου σεβασμού»

Συνάντηση με έντονο πολιτικό και συμβολικό χαρακτήρα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στον Λευκό Οί...
05:22 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Μινεάπολη: Ομοσπονδιακοί πράκτορες τραβούν βίαια γυναίκα από το αυτοκίνητό της – Δείτε βίντεο

Μια Αμερικανίδα πολίτης, η Αλίγια Ραχμάν, συνελήφθη βίαια στη Μινεάπολη από ομοσπονδιακούς πρά...
04:56 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Non-Binary ερευνήτρια του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον κατηγορείται ότι ζητά δολοφονίες συντηρητικών μέσω social media

Το Πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον διερευνά σχόλια που έκανε μια non-binary σεξουαλικού αυτοπροσδ...
04:15 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Δανία: Η πρωθυπουργός Φρεντέρικσεν θα συναντήσει αντιπροσωπεία των ΗΠΑ σήμερα στην Κοπεγχάγη

Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, θα συναντήσει αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι