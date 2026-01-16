Νότια Κορέα: Φωτιά σε παραγκούπολη στη Σεούλ – Εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων

Σύνοψη από το

  • Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε παραγκούπολη στην πολυτελή συνοικία Γκανγκνάμ της Σεούλ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.
  • Περίπου 200 πυροσβέστες συμμετέχουν στην κατάσβεση, ενώ 25 κάτοικοι απομακρύνθηκαν για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα.
  • Η περιοχή, γνωστή ως χωριό Γκουριόνγκ, αποτελεί θύλακα πρόχειρης και επικίνδυνης δόμησης στη Γκανγκνάμ και προγραμματίζεται να αναπτυχθεί σε κατοικίες υψηλών πολυκατοικιών.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νότια Κορέα: Φωτιά σε παραγκούπολη στη Σεούλ – Εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραγκούπολη που βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία Γκανγκνάμ της Σεούλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν περίπου 200 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ 25 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ωστόσο οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο η φωτιά να επεκταθεί σε κοντινό βουνό.

Η περιοχή, γνωστή ως Γκουριόνγκ, αποτελεί θύλακα πρόχειρης και επικίνδυνης δόμησης μέσα στη Γκανγκνάμ, μία από τις πλουσιότερες συνοικίες της Σεούλ. Στόχος των τοπικών αρχών είναι να αναπτυχθεί στο μέλλον η περιοχή, μετατρέποντάς την σε ζώνη κατοικιών υψηλών πολυκατοικιών.

Πηγή: Reuters

