Νότια Κορέα: Φωτιά σε παραγκούπολη στη Σεούλ – Εσπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε παραγκούπολη που βρίσκεται στην πολυτελή συνοικία Γκανγκνάμ της Σεούλ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν περίπου 200 πυροσβέστες, οι οποίοι δίνουν μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά, ενώ 25 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα, ωστόσο οι αρχές εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο η φωτιά να επεκταθεί σε κοντινό βουνό.

Η περιοχή, γνωστή ως Γκουριόνγκ, αποτελεί θύλακα πρόχειρης και επικίνδυνης δόμησης μέσα στη Γκανγκνάμ, μία από τις πλουσιότερες συνοικίες της Σεούλ. Στόχος των τοπικών αρχών είναι να αναπτυχθεί στο μέλλον η περιοχή, μετατρέποντάς την σε ζώνη κατοικιών υψηλών πολυκατοικιών.

Πηγή: Reuters