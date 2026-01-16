Απάντηση Ζελένσκι σε δηλώσεις Τραμπ: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε εμπόδιο για την ειρήνη

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία δεν αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη, αντιδρώντας στις δηλώσεις που έκανε την προηγούμενη μέρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Συζητήσαμε επίσης για τις διπλωματικές σχέσεις με την Αμερική – η Ουκρανία δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη», ανέφερε ο Ζελένσκι στην βραδινή του ομιλία μέσω βίντεο, αναφερόμενος σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία να καταλήξει σε συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Ζελένσκι».

Στα σχόλιά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας σε ενεργειακούς στόχους της Ουκρανίας και άλλους στόχους αποδεικνύουν ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί την ειρήνη.

«Είναι ακριβώς οι ρωσικοί πύραυλοι, τα ρωσικά «Shaheds» (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και η προσπάθεια της Ρωσίας να καταστρέψει την Ουκρανία που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για οποιεσδήποτε συμφωνίες», τόνισε.

Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Τραμπ ότι ο Ζελένσκι εμποδίζει τη σύναψη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η ρωσική πλευρά παραμένουν ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε ότι η Ουκρανία θα επιδιώξει πιο ενεργά διπλωματικές προσπάθειες.

