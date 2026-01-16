Απάντηση Ζελένσκι σε δηλώσεις Τραμπ: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε εμπόδιο για την ειρήνη

  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία δεν αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη, αντιδρώντας στις δηλώσεις που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ. Τόνισε ότι «η Ουκρανία δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη».
  • Ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι πιστεύει πως η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία να καταλήξει σε συμφωνία, αποδίδοντας την έλλειψη επίλυσης στον «Ζελένσκι». Το Κρεμλίνο συμφώνησε με τον Τραμπ, λέγοντας ότι ο Ζελένσκι εμποδίζει τη σύναψη συμφωνίας.
  • Ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι οι συνεχιζόμενες ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακούς στόχους αποδεικνύουν πως «η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για οποιεσδήποτε συμφωνίες» και δεσμεύτηκε για πιο ενεργές διπλωματικές προσπάθειες.
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ουκρανία δεν αποτελεί εμπόδιο για την ειρήνη, αντιδρώντας στις δηλώσεις που έκανε την προηγούμενη μέρα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ρωσία: Το Κρεμλίνο λέει ότι ο Τραμπ έχει δίκιο που υποστηρίζει ότι ο Ζελένσκι καθυστερεί μια συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία

«Συζητήσαμε επίσης για τις διπλωματικές σχέσεις με την Αμερική – η Ουκρανία δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ εμπόδιο για την ειρήνη», ανέφερε ο Ζελένσκι στην βραδινή του ομιλία μέσω βίντεο, αναφερόμενος σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Ο Τραμπ, σε συνέντευξή του στο Reuters την Τετάρτη, δήλωσε ότι πιστεύει ότι η Ουκρανία είναι λιγότερο έτοιμη από τη Ρωσία να καταλήξει σε συμφωνία. Όταν ρωτήθηκε γιατί οι διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη επιλύσει τον σχεδόν τετραετή πόλεμο, ο Τραμπ απάντησε μονολεκτικά: «Ζελένσκι».

Ντόναλντ Τραμπ: Ο Ζελένσκι, όχι ο Πούτιν, μπλοκάρει την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία

Στα σχόλιά του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις της Ρωσίας σε ενεργειακούς στόχους της Ουκρανίας και άλλους στόχους αποδεικνύουν ότι η Μόσχα δεν επιθυμεί την ειρήνη.

«Είναι ακριβώς οι ρωσικοί πύραυλοι, τα ρωσικά «Shaheds» (μη επανδρωμένα αεροσκάφη) και η προσπάθεια της Ρωσίας να καταστρέψει την Ουκρανία που αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η Ρωσία δεν ενδιαφέρεται καθόλου για οποιεσδήποτε συμφωνίες», τόνισε.

Ζελένσκι: Επικοινωνούμε με την αμερικανική πλευρά σε ημερήσια βάση – Έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα

Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Ρωσία συμφωνεί με τον Τραμπ ότι ο Ζελένσκι εμποδίζει τη σύναψη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και η ρωσική πλευρά παραμένουν ανοιχτοί σε διαπραγματεύσεις.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε ότι η Ουκρανία θα επιδιώξει πιο ενεργά διπλωματικές προσπάθειες.

Πηγή: Reuters

