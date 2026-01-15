Αγρότες: Τη Δευτέρα η συνάντηση με Μητσοτάκη στο Μαξίμου – Η σύνθεση και οι όροι της κυβέρνησης

Όλα δείχνουν ότι η πιο δύσκολη, όπως φανερώνουν τα γεγονότα ως τώρα, συνάντηση μεταξύ του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των αγροτών που δεν είχαν προσέλθει την Τρίτη στο Μαξίμου, θα γίνει τη Δευτέρα (19/1), όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ο Παύλος Μαρινάκης γνωστοποίησε ότι υπάρχει επί της αρχής συμφωνία για συνάντηση τη Δευτέρα στη 13:00, υπό τον όρο όλοι οι δρόμοι να μείνουν ανοικτοί, να υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός εκπροσώπων, η συζήτηση να είναι πιο λειτουργική αλλά και να μην συμμετάσχουν ελεγχόμενα πρόσωπα ή πρόσωπα με παραβατική συμπεριφορά.

«Αυτονόητα ήταν αυτά τα προαπαιτούμενα. Και εφόσον αυτά ικανοποιούνται…το μόνο που έχει αξία είναι να κερδίσουν όσο παραπάνω οι άνθρωποι κάθε κλάδου, εν προκειμένω οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση πολιτικών συντακτών.

Όμως, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δήλωσε μετά τις υβριστικές εκφράσεις προς τον πρωθυπουργό, ότι θα πάει στο Μαξίμου για τη συνάντηση, ενώ οι αγρότες στα Μάλγαρα δεν έχουν αποσαφηνίσει ακόμα εάν θα μεταβεί στην Αθήνα ο κ. Ανεστίδης.

Άνοιξαν ήδη δρόμου οι αγρότες

Οι αγρότες προχώρησαν ήδη σε άνοιγμα δρόμων. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, στις 12 το μεσημέρι οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας άνοιξαν την αερογέφυρα με μέτωπο προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα λεωφορεία, φορτηγά και αυτοκίνητα να προσεγγίζουν την ΠΑΘΕ χωρίς παρακάμψεις.

Ενόψει της συνάντησής, οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν μεν παρατεταγμένα τα τρακτέρ στην άκρη του αυτοκινητόδρομου Ε-65, αφήνοντας δε μιάμιση λωρίδα ελεύθερη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες στην συνέλευσή τους την Τετάρτη στον Παλαμά, αποφάσισαν να δώσουν χώρο στον διάλογο, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει το περιθώριο να δώσει λύσεις σε βασικά προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να οριστικοποιηθεί η λίστα με τους εκπροσώπους που θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου με τον πρωθυπουργό.

Σύσκεψη των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας

Στη Νίκαια, έχουν επιλεγεί οι αγροτοκτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας που θα προσέλθουν σε διάλογο με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Στη συνέλευση συζητήθηκαν τα θέματα που θα θέσουν επί τάπητος στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Θεσσαλίας, προσέρχονται στην συνάντηση με ανοιχτούς δρόμους.

«Κρατήσαμε την υπόσχεσή μας και ανοίξαμε τους δρόμους, μέχρι το βράδι θα έχουν ανοίξει όλα τα μπλόκα», ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ελλάδας Ιορδάνης Ιωαννίδης.

Στην Γενική Συνέλευση της Νίκαιας, το συντονιστικό όργανο ενημερώνει τους Θεσσαλούς αγρότες για τα θέματα που θα βρίσκονται στην ατζέντα. Ακόμη τρεις εκπρόσωποι από την Καρδίτσα και ένας από τα Τρίκαλα θα βρίσκονται στην συνάντηση της Δευτέρας, όπου θα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι των αλιέων και των κτηνοτρόφων της περιοχής. Όπως αναφέρουν αγρότες της περιοχής, πάνε στην συνάντηση «με μικρό καλάθι».

Την Τετάρτη, μετά τη σύσκεψη της Πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων στον Παλαμά Καρδίτσας, οι συμμετέχοντες ανακοίνωσαν την απόφαση να συμφωνήσουν στον διάλογο με την κυβέρνηση.

Σύσκεψη για ανάδειξη εκπροσώπων στα Μάλγαρα

Στη σύσκεψη στα Μάλγαρα οι αγρότες όρισαν την εκπροσώπησή τους για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα. Αναμένεται να τους εκπροσωπήσουν ο Κώστας Ανεστίδης και σε ρόλο άτυπου παρατηρητή θα είναι ο Κώστας Σέφης.

Ωστόσο, αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του κ. Ανεστίδη, ο οποίος παραμένει ελεγχόμενος. Υπενθυμίζεται ότι και την προηγούμενη βδομάδα είχαν ορίσει τον Κώστα Ανεστίδη να τους εκπροσωπήσει.

Σε κάθε περίπτωση, το μπλόκο των Μαλγάρων θα εκπροσωπηθεί στη νέα συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και οι αγρότες θα θέσουν ζητήματα, όπως το υψηλό κόστος παραγωγής, το χαμένο εισόδημα και ο τόπος που δεν πρέπει να ερημωθεί, όπως λένε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ.