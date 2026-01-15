Σάλος από τα σχόλια του αγροσυνδικαλιστή Κώστα Ανεστίδη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη – ΒΙΝΤΕΟ

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Κωνσταντίνος Ανεστίδης

Σφοδρή επίθεση με υβριστικούς χαρακτηρισμούς εξαπέλυσε κατά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο αγροσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μπλόκο των Μαλγάρων.

Το περιστατικό έγινε την Τρίτη 13 Ιανουαρίου. Ενώ είχαν πλησιάσει τον αγροσυνδικαλιστή οι δημοσιογράφοι προκειμένου να κάνει δηλώσεις για τις εξελίξεις των αγροτικών κινητοποιήσεων, ο κ. Ανεστίδης βλέποντας τα μικρόφωνα των καναλιών είπε: «Αυτά τα ματσούκια να τα χώσει στον κ@@@ του Μητσοτάκη και θα χοροπηδάει ο π@@@@».

Όταν κάποιος του είπε ότι αυτά τα σχόλια μπορεί να δημοσιευτούν, ο κ. Ανεστίδης έδειξε προς τα γεννητικά του όργανα με τη χαρακτηριστική κίνηση και είπε: «Κι αν παίξουν, ΝΑ…»

Δείτε βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μιλάτε στον εαυτό σας όταν είστε μόνοι; Τι σημαίνει και γιατί μπορεί να κάνει καλό

Γρίπη: 871 νέες εισαγωγές, 15 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 8 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός: Τι εξετάζεται

Εξωδικαστικός μηχανισμός: 50.710 επιτυχείς ρυθμίσεις το 2025 – Αναλυτικά τα στοιχεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:54 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

«Θεέ μου, έρχεται ο πατέρας μου»: Τι αναφέρουν συμμαθητές της Λόρας για την σχέση με τους γονείς της – ΒΙΝΤΕΟ

Οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας, που εξαφανίστηκε στις 8 Ιανουα...
19:00 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στην Δάφνη Αττικής – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής 

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης 15 Ιανουαρίου σε υπαίθριο χώρο, στην περιοχή της Δάφνης,...
18:32 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Χαλκίδα: Από πολυοργανική ανεπάρκεια ο θάνατος της 13χρονης μαθήτριας – «Ήταν θετική στη γρίπη, αλλά δεν κατέληξε από αυτό»

Κατέληξε με πολυοργανική ανεπάρκεια η άτυχη 13χρονη μαθήτρια από το ειδικό σχολείο της Χαλκίδα...
18:13 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

Ένας 28χρονος Έλληνας τουρίστας δίνει μάχη για τη ζωή του στην Αυστραλία – Το σοβαρό ατύχημα όταν πήγε για μπάνιο στο Περθ

Ένας 28χρονος Έλληνας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη ενώ κολ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι