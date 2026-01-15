Ανεστίδης: «Θα πάω στη συνάντηση στο Μαξίμου» – Παρέλαβε την εισαγγελική διάταξη για δέσμευση της περιουσίας του

  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης παρέλαβε σήμερα (15/01) την εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων. Ο ίδιος δήλωσε πως «Από τις 27 Δεκεμβρίου οι λογαριασμοί μου είναι μηδενικοί. Έχουν δεσμευτεί και δεν υπάρχει ούτε σεντς».
  • Ο κ. Ανεστίδης ελέγχεται για την είσπραξη επιδοτήσεων ύψους 122.000 ευρώ την περίοδο 2019-2024, με την έρευνα να επικεντρώνεται σε 16 αγροτεμάχια για τα οποία υπάρχουν αναντιστοιχίες. Έχει προθεσμία 30 ημερών για να καταθέσει ένσταση.
  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής επιβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι «φυσικά και θα πάω» στη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, ετοιμάζει ένσταση με τον δικηγόρο του, καθώς δεν του έχει δοθεί η δικογραφία.
Αστυνομικός πήγε σήμερα (15/01) στο μπλόκο των Μαλγάρων και επέδωσε την εισαγγελική διάταξη για τη δέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων, στον αγροτοσυνδικαλιστή, Κώστα Ανεστίδη.

«Από τις 27 Δεκεμβρίου οι λογαριασμοί μου είναι μηδενικοί. Έχουν δεσμευτεί και δεν υπάρχει ούτε σεντς», δήλωσε στη Voria, ο κ. Ανεστίδης, προσθέτοντας πως έχει προθεσμία 30 ημερών για να καταθέσει ένσταση, «αλλά η προθεσμία αυτή μετράει από τις 27 Δεκεμβρίου όταν η διάταξη του εισαγγελέα ήρθε ηλεκτρονικά».

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, ο αγροτοσυνδικαλιστής ελέγχεται για την είσπραξη επιδοτήσεων ύψους 122.000 το χρονικό διάστημα 2019-2024, με τις πληροφορίες να λένε πως στο επίκεντρο της έρευνας έχουν μπει 16 αγροτεμάχια που δήλωσε, για τα οποία υπάρχου αναντιστοιχίες με τις δηλώσεις των ιδιοκτητών τους.

«Ήδη ετοιμάζουμε την ένσταση με τον δικηγόρο μου, δεν το κάναμε νωρίτερα γιατί δεν μας έδιναν και δεν μας δίνουν τη δικογραφία για να ξέρουμε με ποια στοιχεία με κατηγορούν», είπε ο κ. Ανεστίδης ενώ σε ερώτηση για το αν θα πάει στη συνάντηση των αγροτών της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου απάντησε κατηγορηματικά «φυσικά και θα πάω. Πιστεύει κανείς ότι θα απουσιάσω από τη συνάντηση;».

16:20 , Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026

