Μαρινάκης: Δεν έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει με την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας

Για όσα είπε στην εξεταστική ο Σταύρος Αραχωβίτης, πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, περί πολιτικών ευθυνών στους κ.κ Μάκη Βορίδη και Λ. Αυγενάκη, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε στο briefing πως και οι δύο συνέχισαν να εφαρμόζουν κάτι που κληρονόμησαν.

«Είναι πολύ σοβαρή λύση για την τεχνική λύση. Οι πρώτοι διασταυρωτικοί έλεγχοι έγιναν επί των ημερών της δικής μας κυβέρνησης χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουμε ευθύνη που άργησε η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ήθελε συνολικά η αντιπολίτευση να κρεμάσει στα μανταλάκια δύο υπουργούς χωρίς στοιχεία. Επιβεβαιώνεται η θέση μας, καμία ποινική ευθύνη δεν υπήρχε», τόνισε.

Για την καταγγελία της κας Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση απέκρυψε επιστολή της Κομισιόν για τον αναγκαίο εμβολιασμό των αιγοπροβάτων, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε: «Πολλές φορές λέμε ότι το ΠΑΣΟΚ έπαθε ΣΥΡΙΖΑ αλλά εδώ έπαθε Βελόπουλο ή άλλα κόμματα της άκρας δεξιάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση υιοθέτησε αιτιάσεις προηγούμενων μηνών που έχουν απαντηθεί. Η Ελλάδα στο ζήτημα των εμβολιασμών ακολουθεί την ευρωπαϊκή πρακτική. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην Ευρώπη. Και το πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έχουν τοποθετηθεί για την ανάγκη να εφαρμοστεί η πολιτική που εφαρμόζεται και όχι ο εμβολιασμός. Ο κ. Τσιάρας έχει απαντήσει. Ο επίτροπος Χάνσεν χαρακτήρισε τον εμβολιασμό ύστατο μέτρο. Η κα Λιακούλη αγνοεί τις επίσημες απαντήσεις της Πολιτείας, τις θέσεις των επιστημόνων. Είτε δεν τις έχει διαβάσει, είτε διαστρεβλώνει την αλήθεια. Σε περίπτωση που βρεθεί εμβόλιο, η διαδικασία για να μπορέσουν να είναι αυτά τα προϊόντα διαθέσιμα θα είναι μεγαλύτερη από τη σημερινή».

Για τις δημοσκοπήσεις που μετράνε κόμματα που σήμερα δεν υπάρχουν όπως αυτό της κας Καρυστιανού και του κ. Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως «δεν θα μπω στη διαδικασία να βάλουμε όρια εκτός αρμοδιοτήτων ή να εμποδίσουμε να γίνει έρευνα». Πρόσθεσε πως έχει σημασία και πως τίθενται τα ερωτήματα «αλλά δεν ανήκουμε στις κυβερνήσεις ή τα κόμματα που «πυροβολούν» μετρήσεις όταν δεν τους αρέσουν τα αποτελέσματα ή χειροκροτούν όταν τους αρέσουν». Ο κ. Μαρινάκης συμφώνησε ότι είναι άτοπο να συγκρίνεις υπαρκτά κόμματα με υποθετικά. «Στο τέλος της ημέρας δεν προσφέρει κάτι. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών θα πρέπει τα κόμματα κάτι να πουν. Εκεί θα δούμε την πραγματικότητα και εκεί θα έχει νόημα πως θα μετρηθούν και πόσο και από ποιους θα ψηφιστούν», πρόσθεσε.

Για τις δηλώσεις του κ. Φιντάν για συνάντηση του Τ. Ερντογάν με τον Κ. Μητσοτάκη στην Άγκυρα το Φεβρουάριο, είπε ότι τα δύο επιτελεία είναι σε αναζήτηση κοινής ημερομηνίας, πιθανόν εντός Φεβρουαρίου χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί η ημερομηνία. «Μία είναι η διαφορά που μας χωρίζει με την Τουρκία, ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου», υπογράμμισε.

Κληθείς να σχολιάσει την επίθεση της Μόσχας στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως είναι ιερή υποχρέωση όλων των ορθοδόξων να σταθούμε στο πλευρό ενός ανθρώπου που πέραν των διαπιστευτηρίων που έχει δώσει ως προκαθήμενος της Εκκλησίας μας, έχει διδάξει την πίστη, τον ανθρωπισμό.

Για το πόρισμα που αφορά το ζήτημα με το FIR Αθηνών και γιατί παραιτήθηκε ο διοικητής της ΥΠΑ, ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε πως το πόρισμα ήταν αναλυτικό και ο υπουργός θα κάνει συναντήσεις με όλους όσους συμμετέχουν. «Η παραίτηση δεν συνεπάγεται προσωποποίηση της ευθύνης, ούτε ακυρώνει τη δουλειά ενός προσώπου ή της ομάδας του προσώπου αυτού. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και να ακούσουμε και τους εργαζομένους για την καλύτερη στελέχωση των υπηρεσιών αυτών», τόνισε ενώ επισήμανε πως όλα αυτά είχαν προχωρήσει πριν το συμβάν.

Σχετικά με το Ιράν και αν προτιθέμεθα να αποσύρουμε προσωπικό από την κοντινή Σαουδική Αραβία, ανέφερε ότι πάντα υπάρχουν συστάσεις. «Να εκφράσω την αλληλεγγύη μου στο λαό του Ιράν, τα θεμελιώδη δικαιώματα πρέπει να γίνονται σεβαστά, οποιαδήποτε μορφή βίας προκαλεί αποτροπιασμό και εί ναι απολύτως καταδικαστέα, μακάρι οι δήθεν ευαίσθητοι και προοδευτικοί να έδειχναν το 1% της ευαισθησίας τους για το λαό του Ιράν», τόνισε.

Για το ζήτημα με τη Γροιλανδία και η θέση της Ελλάδας, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η χώρα μας τοποθετήθηκε από την πρώτη στιγμή συντασσόμενη με την ευρωπαϊκή θέση.

Για τα περί 6ήμερες άδειας μονογονεϊκών οικογενειών στο δημόσιο, επιβεβαίωσε πως προωθείται τέτοια ρύθμιση και η στόχευση είναι η στήριξη της οικογένειας ενώ υπενθύμισε ότι η ίδια ρύθμιση για τον ιδιωτικό τομέα είχε προχωρήσει επίσης επί ΝΔ.

Κληθείς να σχολιάσει δήλωση του ‘Αδωνι Γεωργιάδη πως στην περίπτωση που ο πρωθυπουργός διώξει εκείνους τους υπουργούς που κρύβονται , θα μείνουν πέντε υπουργοί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Παύλος Μαρινάκης απάντησε ως εξής: «Οι υπουργοί εμφανίζονται για να υπερασπιστούν το έργο των υπουργείων τους, να απαντήσουν σε διάφορα που τους προσάπτουν. Όμως θεωρώ σε μια περίοδο πιο δύσκολη, επειδή στο τέλος της ημέρας είναι τεράστια τιμή να είσαι στην πολιτική, έχεις υποχρέωση να βγαίνεις να υπερασπίζεσαι παραπάνω την αλήθεια. Ένα χρόνο πριν η προπαγάνδα από την αντιπολίτευση και κάποιους δημοσιογράφους είχε φτάσεις στο σημείο το 80% να πιστεύει ότι υπάρχουν ξυλόλια, χαμένα βαγόνια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την περίοδο. Θεωρώ υποχρέωσή μου ότι βγήκαμε μπροστά».

Η εισαγωγική τοποθέτηση του Π. Μαρινάκη

“Η ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας «ΚΙΜΩΝ» και των τριών υπολοίπων φρεγατών Belharra στο Πολεμικό Ναυτικό που θα ακολουθήσει συνιστά ιστορικό ορόσημο για την Εθνική ‘Αμυνα και διαμορφώνει το ισχυρότερο Πολεμικό Ναυτικό που διέθετε ποτέ η Ελλάδα” τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη σημερινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

Ο κ.Μαρινάκης έδωσε έμφαση στην πολιτική ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων από την κυβέρνηση, και αναφέρθηκε στη σημερινή παραλαβή της φρεγάτας Bellhara, τονίζοντας ότι θα ακολουθήσει έως το τέλος του έτους η ένταξη άλλων δυο φρεγατών Bellhara, και μιας ακόμη μέσα στο 2028, ώστε μέχρι το τέλος της δεκαετίας η χώρα μας να διαθέτει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις της ιστορίας της.

Η κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά τις ΕΔ

“Η πρώτη από τις νέες, υπερσύγχρονες φρεγάτες Belharra κατέπλευσε στη χώρα μας και αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η εν πλω υποδοχή της παρουσία του Πρωθυπουργού και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σε λίγες μέρες θα πραγματοποιηθεί η τελετή ενσωμάτωσής της στον Στόλο” ανέφερε ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε ότι ελληνική κυβέρνηση στηρίζει ουσιαστικά τις Ένοπλες Δυνάμεις, ενδυναμώνοντάς τες. Έδωσε το χρονοδιάγραμμα της παραλαβής των επόμενων φρεγατών και υπογράμμισε:

“Έως το τέλος του έτους, αναμένεται να ακολουθήσει η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το τρέχον πρόγραμμα ναυπήγησης Belharra, με την ένταξη της τέταρτης φρεγάτας, του «Θεμιστοκλή», στο πρόγραμμα ναυπήγησης της οποίας θα υπάρχει εγχώρια συμμετοχή, σε ποσοστό 25%.

Η ένταξη νέων πλοίων με αναβαθμισμένες δυνατότητες στο Πολεμικό Ναυτικό, εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο της Μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της”

Κατέρριψε ρεκόρ η έκδοση 10ετούς ομολόγου

Ο κ.Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο νέο 10ετές ομόλογο λέγοντας ότι κατέρριψε μια σειρά από ρεκόρ η έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου της Ελλάδας από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.

Όπως είπε, η χώρα μας δανείστηκε 4 δισ. ευρώ με απόδοση 3,47%, από 3,63% πέρυσι και ενώ τα ευρωπαϊκά επιτόκια αυξήθηκαν κατά περίπου 25 μονάδες βάσης.

“Το ενδιαφέρον ήταν πρωτοφανές με 49,5 δισ. προσφορές από 330 επενδυτές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο βιβλίο προσφορών που έχει καταγραφεί ποτέ για ελληνική έκδοση.

Σημειώνεται πως με την έκδοση αυτού του 10ετούς ομολόγου η Ελλάδα κάλυψε το 50% των δανειακών αναγκών του 2026.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης έκανε λόγο για την πιο πειστική απάντηση σε όσους αμφισβητούν την αξία της επενδυτικής βαθμίδας. Στην πράξη αυτή η εξέλιξη σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για το Κράτος, για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Σημαίνει περισσότερη ανάπτυξη” είπε.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε επίσης στην κύρωση της νέας συμφωνίας του Ελληνικού Δημοσίου με τον ιταλικό σιδηροδρομικό όμιλο Ferrovie dello Stato και τη θυγατρική του Hellenic Train που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.

Όπως είπε “πρόκειται για μια εξαιρετικά θετική εξέλιξη για τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Με την υπογραφή της συμφωνίας από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ενεργοποιείται η παραγγελία 23 ολοκαίνουριων συρμών, με επένδυση της ιταλικής Κυβέρνησης και ορίζοντα παραλαβής των πρώτων εντός 18 μηνών”. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε επίσης ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη επένδυση χερσαίων μεταφορών στη χώρα, ύψους 308 εκατ. ευρώ, και για πρώτη φορά από την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων η Ελλάδα αποκτά νέα και όχι μεταχειρισμένα τρένα.

“Με την έλευση των νέων συρμών και την ολοκλήρωση των έργων στον κεντρικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη, ο στόχος είναι η διάρκεια των δρομολογίων να μειωθεί σε κάτω από 3,5 ώρες.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντική επιτυχία της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προσωπικά, καθώς το σύνολο των επενδύσεων που προβλέπεται από την ιταλική Κυβέρνηση αγγίζει τα 420 εκατ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από τον ιταλικό κρατικό προϋπολογισμό” είπε ο κ. Μαρινάκης.

Ενίσχυση γυναικείας απασχόλησης

Αναφερόμενος στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης της γυναικείας απασχόλησης, συνολικού ύψους περί τα 102 εκατ. ευρώ, που εκκινεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ο κ. Μαρινάκης είπε ότι η πρωτοβουλία αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 10.000 ανέργων γυναικών ηλικίας 18 ετών και άνω. “Έμφαση θα δοθεί σε μητέρες ανήλικων τέκνων ηλικίας έως 15 ετών. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 5.000 νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης και 5.000 νέες θέσεις εργασίας μερικής απασχόλησης” τόνισε.

Επίσης αναφέρθηκε στην ένταξη σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 14, προς το παρόν, από τα 25 ΑΕΙ της χώρας, για την υλοποίηση «Δράσεων ενδυνάμωσης και προώθησης της ισότητας στα ΑΕΙ και υποστήριξη Κέντρου Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης».

Όπως είπε “η συνολική δημόσια δαπάνη για τα 14 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα διαμορφώνεται σε 6,55 εκατ. ευρώ. Η διαδικασία υποβολής, αξιολόγησης και ένταξης πράξεων συνεχίζεται για τα υπόλοιπα”.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε επίσης ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αναμένεται να υλοποιηθούν, σε κάθε ΑΕΙ, τα εξής: