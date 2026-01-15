Αγρότες: Ανοίγουν οι δρόμοι στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της συνάντησης στο Μαξίμου – Στην άκρη του δρόμου παραμένουν τα τρακτέρ

  • Οι αγρότες της Βόρειας Ελλάδας παραμένουν στα σημεία των μπλόκων, έχοντας όμως μεταφέρει τα τρακτέρ στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.
  • Ενόψει της επικείμενης συνάντησης με τον πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχει 25μελής επιτροπή, οι αγρότες βρίσκονται σε στάση αναμονής. Η πρόταση της συντονιστικής επιτροπής είναι «να μην απομακρύνουμε τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα από τα μπλόκα».
  • Τα τελωνεία της Εξοχής, του Προμαχώνα, των Ευζώνων και της Νίκης παραμένουν ανοιχτά, με τους παραγωγούς να βρίσκονται στα σημεία χωρίς να προβαίνουν σε αποκλεισμούς. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και σε άλλα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία, Δυτική Μακεδονία, Καβάλα και Δράμα.
Στα σημεία όπου είχαν στηθεί τα μπλόκα τις προηγούμενες ημέρες παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Βόρειας Ελλάδας, έχοντας όμως μεταφέρει τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα στην άκρη του οδοστρώματος, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία.

Ενόψει της επικείμενης συνάντησής τους με τον πρωθυπουργό, στην οποία θα συμμετάσχει 25μελής επιτροπή παραγωγών, με την παρουσία και πέντε παρατηρητών από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, αγρότες και κτηνοτρόφοι βρίσκονται σε στάση αναμονής.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο αγρότης Δημήτρης Τσιλιάς, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, τόνισε ότι εντός της ημέρας οι παραγωγοί που συμμετείχαν στη συνάντηση της Τρίτης (13/1) με τον πρωθυπουργό θα ενημερώσουν τους συναδέλφους τους για τις εξελίξεις, στο πλαίσιο γενικών συνελεύσεων.

Όπως είπε, πρόταση της συντονιστικής επιτροπής θα είναι «να μην απομακρύνουμε τα τρακτέρ και τα αγροτικά μας οχήματα από τα μπλόκα που έχουμε στήσει, σεβόμενοι τους συναδέλφους μας που θα έχουν συνάντηση με τον πρωθυπουργό».

Ανοιχτά τα τελωνεία

Οι παραγωγοί στο Νευροκόπι Δράμας παραμένουν στο μπλόκο που έχουν στήσει σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα και αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στο τελωνείο του Προμαχώνα στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία.

Οι παραγωγοί που έχουν στήσει μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, παραμένουν στο σημείο χωρίς να προβαίνουν σε αποκλεισμούς και ακριβώς στον ίδιο πνεύμα κινούνται και οι παραγωγοί στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία.

Αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα παραμένουν στημένα, με τους παραγωγούς τους ωστόσο να μην προχωρούν σε αποκλεισμούς, στα διόδια των Μαλγάρων, επί της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Αθήνας, στον κόμβο της Τρίγλιας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στη Χαλκηδόνα επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, καθώς και στον κόμβο του Δερβενίου.

Η εικόνα σε Ημαθία, Πέλλα, Πιερία και Δυτική Μακεδονία

Παρατεταγμένα παραμένουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα των παραγωγών στον κόμβο Νησελίου επί της Εγνατίας Οδού Θεσσαλονίκης-Βέροιας, με κατεύθυνση προς Βέροια και στον κόμβο της Κουλούρας.

Παραμένουν, επίσης, τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο Γυψοχωρίου Πέλλας, επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, ενώ αγρότες από τη Βεγορίτιδα και το Καϊμακτσαλάν παρέταξαν τα τρακτέρ τους στη θέση «Αλυσίδα», στη διασταύρωση της Δροσιάς Πέλλας.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ τους συνεχίζουν να βρίσκονται και οι παραγωγοί της Σκύδρας, ενώ παραμένει το μπλόκο των αγροτών από τον Δήμο Αλμωπίας στην είσοδο της Αριδαίας. Την ίδια ώρα, οι Εδεσσαίοι συνάδελφοί τους εξακολουθούν να βρίσκονται στον περιφερειακό δρόμο, στο σημείο «Φανάρια».

Στην Πιερία, αγρότες του Αιγινίου έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της κωμόπολης, προχωρώντας σε αποκλεισμούς επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Κατερίνης. Στον κόμβο Βαρικού, βρίσκονται παραγωγοί από τον Δήμο Δίου – Ολύμπου, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα.

Στη Δυτική Μακεδονία παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον κόμβο της Μπάρας Σιάτιστας, επί της Εγνατίας Οδού και στον κόμβο Φιλώτα, στον κάθετο άξονα Κοζάνης – Φλώρινας του Πανευρωπαϊκού Άξονα Χ.

Τα μπλόκα σε Καβάλα και Δράμα

Παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στον νομό Καβάλας, στη Χρυσούπολη, στον κόμβο της Μουσθένης επί της Εγνατίας Οδού και στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα.

Με παρατεταγμένα τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα είναι οι παραγωγοί στον κόμβο των Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού(Κερδύλλια – Σέρρες. Παραμένει, επίσης, το μπλόκο των παραγωγών στη διασταύρωση Κοκκινογείων – Προσοτσάνης, ένα κεντρικό σημείο σύνδεσης των οικισμών της περιοχής, που οδηγεί προς τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο πέρασμα του Εξαπλάτανου, αλλά και προς την πόλη της Δράμας.

