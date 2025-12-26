Ανεστίδης: Είμαι καθαρός, «τζάμι» – Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα

«Είμαι καθαρός, «τζάμι», προς το παρόν είμαι ελεύθερος, αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μεγάλο μπλόκο στα Μάλγαρα.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κ. Ανεστίδης σε ερώτηση αν υπάρχουν εξελίξεις μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του, ο κ. Ανεστίδης δήλωσε «δεν έχω πάρει ακόμα κανένα χαρτί. Ο δικηγόρος μου, μου είπε ότι αύριο είναι πιθανό να το πάρουμε, θα δούμε. Όλα τα μαθαίνουμε από τα δημοσιεύματα, εμείς δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας».

Παράλληλα ανέφερε πως «εγώ δεν ήμουν σε έλεγχο. Αν υπήρχε κάποια παρατυπία, έπρεπε να με ειδοποιήσουν, να δούμε πού υπάρχει το λάθος. Εδώ το θέμα πήγε κατευθείαν το θέμα στον Εισαγγελέα και μετά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, χωρίς να ειδοποιηθώ. Εγώ δεν έχω καμία παρατυπία, είμαι καθαρός τζάμι. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα ΑΦΜ. Κατασχέθηκαν τα χρήματά τους; Όχι. Για τον “Φραπέ” ακούσαμε ότι δεν του έχουν κατασχέσει ούτε τους λογαριασμούς ούτε τίποτα, ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε εμένα έπεσε αυτός ο συρφετός. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα γιατί είμαι καθαρός. Αν το έκανα για άλλους λόγους, θα το δούμε, θα αποδειχθεί. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».

Επίσης, επεσήμανε πως «σήμερα το μεσημέρι κατασχέθηκαν και οι λογαριασμοί ενός συναδέλφου μου».

Για το αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των δρόμων απάντησε ότι «το Σαββατοκύριακο θα αφήσουμε το ρεύμα της εισόδου προς Θεσσαλονίκη ελεύθερο να γυρίσει ο κόσμος κανονικά. Από αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα θα κλείσουμε το ρεύμα προς την έξοδο».