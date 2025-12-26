Ανεστίδης: Είμαι καθαρός, «τζάμι» – Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα

  • Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης δήλωσε από το μπλόκο στα Μάλγαρα ότι είναι «καθαρός τζάμι» και «προς το παρόν ελεύθερος», μαθαίνοντας τις εξελίξεις για τους λογαριασμούς του από τα δημοσιεύματα.
  • Ο κ. Ανεστίδης υποστήριξε ότι «δεν έχω καμία παρατυπία», καθώς δεν ειδοποιήθηκε πριν η υπόθεση πάει στον Εισαγγελέα, ενώ γνωστοποίησε ότι κατασχέθηκαν και οι λογαριασμοί ενός συναδέλφου του.
  • Σχετικά με τα μπλόκα, ο Ανεστίδης ανέφερε ότι το Σαββατοκύριακο θα αφήσουν ελεύθερο το ρεύμα εισόδου προς Θεσσαλονίκη, ενώ από αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα θα κλείσουν το ρεύμα προς την έξοδο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
«Είμαι καθαρός, «τζάμι», προς το παρόν είμαι ελεύθερος, αύριο δεν ξέρω τι θα γίνει, θα δούμε». Αυτό δήλωσε μεταξύ άλλων το απόγευμα της Παρασκευής (26/12) ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης από το μεγάλο μπλόκο στα Μάλγαρα.

Αγρότες: Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια το Σάββατο και οι συσκέψεις στα μπλόκα – «Χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις»

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, ο κ. Ανεστίδης σε ερώτηση αν υπάρχουν εξελίξεις μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του, ο κ. Ανεστίδης δήλωσε «δεν έχω πάρει ακόμα κανένα χαρτί. Ο δικηγόρος μου, μου είπε ότι αύριο είναι πιθανό να το πάρουμε, θα δούμε. Όλα τα μαθαίνουμε από τα δημοσιεύματα, εμείς δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας».

Παράλληλα ανέφερε πως «εγώ δεν ήμουν σε έλεγχο. Αν υπήρχε κάποια παρατυπία, έπρεπε να με ειδοποιήσουν, να δούμε πού υπάρχει το λάθος. Εδώ το θέμα πήγε κατευθείαν το θέμα στον Εισαγγελέα και μετά στην Ευρωπαία Εισαγγελέα, χωρίς να ειδοποιηθώ. Εγώ δεν έχω καμία παρατυπία, είμαι καθαρός τζάμι. Εδώ υπάρχουν χιλιάδες εγκλωβισμένα ΑΦΜ. Κατασχέθηκαν τα χρήματά τους; Όχι. Για τον “Φραπέ” ακούσαμε ότι δεν του έχουν κατασχέσει ούτε τους λογαριασμούς ούτε τίποτα, ούτε έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Σε εμένα έπεσε αυτός ο συρφετός. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα γιατί είμαι καθαρός. Αν το έκανα για άλλους λόγους, θα το δούμε, θα αποδειχθεί. Πιστεύω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της».

Επίσης, επεσήμανε πως «σήμερα το μεσημέρι κατασχέθηκαν και οι λογαριασμοί ενός συναδέλφου μου».

Για το αν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των δρόμων απάντησε ότι «το Σαββατοκύριακο θα αφήσουμε το ρεύμα της εισόδου προς Θεσσαλονίκη ελεύθερο να γυρίσει ο κόσμος κανονικά. Από αύριο το μεσημέρι προς απόγευμα θα κλείσουμε το ρεύμα προς την έξοδο».

20:51 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

20:26 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

20:18 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

19:55 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

