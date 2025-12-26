Αγρότες: Το κρίσιμο ραντεβού στη Νίκαια το Σάββατο και οι συσκέψεις στα μπλόκα – «Χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις»

Σε πανελλαδική συνεδρίαση την ερχόμενη Κυριακή (28/12) αποφασίζουν οι αγρότες για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, την ώρα που οι ίδιοι πέρασαν τα Χριστούγεννα στους δρόμους και στα μπλόκα που έχουν στηθεί ανά τη χώρα. Όπως επισημαίνουν, «δεν έχουν λάβει συγκεκριμένα εχέγγυα από την κυβέρνηση» για την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Στο μπλόκο της Νίκαιας, το επόμενο κρίσιμο ραντεβού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Σάββατο (27/12) στις 12:30 το μεσημέρι. «Η σύσκεψη αυτή είναι προάγγελος της πανελλαδικής σύσκεψης που αναμένεται να γίνει έως την Κυριακή», αναφέρουν οι αγρότες, υπογραμμίζοντας ότι εκεί θα αποφασιστεί αν και πώς θα κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Μεταξύ των ενεργειών που έχουν σχεδόν αποφασιστεί είναι η παρουσία των αγροτών στα διόδια του Μακρυχωρίου την Κυριακή, με στόχο «να τα ανοίξουν προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων».

Παράλληλα, στις σκέψεις των αγροτών βρίσκεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος παρακαμπτήριων οδών τις επόμενες ημέρες, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Όπως επισημάνθηκε, «οι ακριβείς αποφάσεις θα ληφθούν στο πλαίσιο της αυριανής συνέλευσης», τόσο για τα διόδια όσο και για ενδεχόμενη περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Μέχρι και την Κυριακή, πάντως, η κυκλοφορία δεν αναμένεται να εμποδιστεί πλήρως. Όπως διευκρινίστηκε, «θα παραμείνουν ανοιχτές κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, με παρουσία τρακτέρ σε άλλα σημεία», γεγονός που καθησυχάζει τους ταξιδιώτες των ημερών.

Στα Μάλγαρα, όπου επίσης προγραμματίζεται σύσκεψη για σήμερα το απόγευμα, τα διόδια παραμένουν ανοιχτά και η κυκλοφορία διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Η κίνηση τις ημέρες των Χριστουγέννων ήταν περιορισμένη, καθώς «όσοι εκδρομείς ήταν να φύγουν, έφυγαν τις προηγούμενες ημέρες», ενώ και η επιστροφή αναμένεται να γίνει ομαλά.

Πρόθεση των αγροτών είναι να παραμείνει ανοιχτό αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για να επιστρέψουν με ασφάλεια οι εκδρομείς. Ωστόσο, στόχος είναι να κλείσει το ρεύμα προς Αθήνα αύριο (27/12) από τις 12 το μεσημέρι.

Παράλληλα, σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί σήμερα στη Χαλκηδόνα, όπου θα αποφασίσουν πόσες ώρες θα κλείνουν από αύριο συμβολικά την παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Αύριο θα γίνει σύσκεψη και στο μπλόκο Δερβενίου, ενώ την Κυριακή οι αγρότες θα προχωρήσουν σε συμβολικό αποκλεισμό.

Το Σάββατο (27/12) το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο θέατρο Επανομής, με τη συμμετοχή και άλλων.

Οι αγρότες αποφάσισαν πολύωρους αποκλεισμούς του τελωνείου Προμαχώνα από το Σάββατο. Το τελωνείο Ευζώνων παραμένει ανοιχτό προς το παρόν.

Στον αυτοκινητόδρομο Ε65, σύμφωνα με τους αγρότες, βρίσκονται παρατεταμένα περίπου 3.000 τρακτέρ, χωρίς ωστόσο να έχει διακοπεί η κυκλοφορία. «Η διέλευση των οχημάτων γίνεται κανονικά», τονίζουν, καθώς σε όλες τις εθνικές οδούς έχουν δοθεί στην κυκλοφορία μία ή δύο λωρίδες, επιτρέποντας την ομαλή μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο αλλαγών στον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων. Αν και είχε ειπωθεί ότι από τη Δευτέρα θα υπάρξει επαναφορά δυναμικών αποκλεισμών, οι ίδιοι οι αγρότες σημειώνουν πως «τίποτα δεν είναι σίγουρο και όλα μπορεί να αλλάξουν», ανάλογα με τις αποφάσεις της πανελλαδικής σύσκεψης έως την Κυριακή.

Από την πλευρά της κυβέρνησης έχει επισημανθεί ότι, από τα 27 αιτήματα των αγροτών, «τα 16 έχουν διευθετηθεί, τέσσερα βρίσκονται υπό εξέταση, ενώ επτά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν». Ωστόσο, οι αγρότες επιμένουν πως «χρειάζονται συγκεκριμένες απαντήσεις» και ουσιαστικός διάλογος.