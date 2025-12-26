Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη πήρε ο γιος της – «Η υπόθεση έχει κλείσει, τι θέλετε;» έλεγε όσο έπαιζε θέατρο

Προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του και να οδηγηθεί εκ νέου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, την Τρίτη (30/12), πήρε ο 47χρονος γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, ο οποίος κατηγορείται για την δολοφονία της, τον Ιανουάριο του 2022, στο Κολωνάκι, και έπαιζε θέατρο κάνοντας λόγο για ατύχημα από τσιγάρο.

Οι δυο τους, φαίνεται πως είχαν συχνά διαμάχες για οικονομικούς λόγους. Ο 47χρονος φέρεται να έδωσε στη μητέρα του φονική δόση ηρεμιστικών χαπιών και στη συνέχεια, να έβαλε φωτιά στο διαμέρισμα για να καλύψει τα ίχνη του. Η 87χρονη, χήρα πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, είχε βρεθεί απανθρακωμένη σε διαμέρισμα στην οδό Λυκαβηττού και αρχικά ο θάνατος της είχε θεωρηθεί ατύχημα, ωστόσο μια σειρά ευρημάτων απο την έρευνα των Αρχών ανέτρεψαν τα δεδομένα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, εντός του διαμερίσματος και πάνω στα ρούχα της άτυχης γυναίκας βρέθηκε εύφλεκτο υγρό. Παράλληλα, οι τοξικολογικές εξετάσεις της 87χρονης έδειξαν ότι της είχε χορηγηθεί ηρεμιστική ουσία, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που βρέθηκε στο σώμα της δεν συνάδει με κάποια που πέθανε από αναθυμιάσεις καπνού.

Σύμφωνα με πηγές από την ΕΛ.ΑΣ., από την έρευνα του τμήματος Ανθρωποκτονιών προέκυψε ότι γιος και μητέρα είχαν συχνά καβγάδες λόγω οικονομικών προστριβών καθώς ο γιος την πίεζε να πουλήσει το διαμέρισμα στο Κολωνάκι λόγω χρεών που είχε, τα οποία φέρεται να ξεπερνούσαν τις 400.000 ευρώ.

Δεν ομολογεί

Την υπόθεση της λεγόμενης «αρχόντισσας του Κολωνακίου», έφερε στο φως η εκπομπή «Φως στο Τούνελ», όπου αναφερόταν πως η εισαγγελική παρέμβαση έκανε λόγο για δολοφονία, αλλάζοντας ριζικά την εικόνα που υπήρχε μέχρι σήμερα και ανοίγοντας νέο κύκλο ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ίδια εκπομπή, ο ίδιος ούτε ομολογεί ούτε δέχεται την εκδοχή της δολοφονίας, επιμένοντας στην δική του θεωρία περί αυτανάφλεξης, που παρουσίαζε από την αρχή στην εκπομπή.

«Κλειδιά είχαν και φίλοι μου όταν έλειπα» – Όσα έλεγε ο γιος της 87χρονης

Υπενθυμίζεται πως στην πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία της εκπομπής «Φως στο Τούνελ», που αποκάλυψε το θρίλερ της χήρας του υπουργού στο Κολωνάκι, με τον γιο της Ελένης Παπαδοπούλου, ο ίδιος εμφανιζόταν απόλυτα βέβαιος πως η υπόθεση είχε «τελειώσει».

«Η υπόθεση έχει κλείσει. Τώρα τι θέλετε; Να παίξουμε θέατρο; Δεν υπάρχει καμία ανοιχτή έρευνα σε εξέλιξη. Αν υπήρχε θα το γνώριζα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε άλλη τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο γιος της άτυχης γυναίκας με την εκπομπή της Αγγελικής Νικολούλη, πριν τη σύλληψή του είπε ότι: «Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Να μπήκε κάποιος να τη ληστέψει που λέτε; Kαι μετά τι; Να κλείδωσε; Και πώς άφησε τα κλειδιά μέσα στο σπίτι; Όταν πήγα να ανοίξω, η πόρτα ήταν διπλοκλειδωμένη.

Θα ρωτήσετε όλους όσους είχαν περάσει από εκεί; Τους φίλους που πήγαν όσο έλειπα στη Σαμοθράκη; Τότε που η μητέρα μου είχε μια επιδείνωση και είχε πέσει δυο-τρεις φορές; Πάντα, όταν έλειπα εκτός Αθηνών, άφηνα τα κλειδιά σε κάποιον φίλο ή φίλη μήπως χρειαστεί κάτι η μαμά. Αν και σπάνια χρειαζόταν βοήθεια. Ερχόταν κι η κοπέλα που καθάριζε μια φορά την εβδομάδα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα».

«Δεν ήθελε να τη βοηθά κανείς. Ήταν κι αυτός ένας λόγος που τσακωνόμασταν συχνά και μας άκουγαν οι γείτονες», είχε συμπληρώσει.

Ο ίδιος επέμενε ότι το τσιγάρο που κάπνιζε η μητέρα του ευθύνεται για την απανθράκωσή της. «Γενικά έκαιγε μια καύτρα για ώρες. Είχε ντουμανιάσει το σπίτι ολόκληρο», έλεγε χαρακτηριστικά.

Ο δημοσιογράφος του «Τούνελ» του είχε επισημάνει πως τέτοια φωτιά δεν προκαλείται ποτέ από μια απλή καύτρα τσιγάρου, εκείνος όμως εμμένει στην άποψή του.

«Γίνεται. Μπορεί να συμβεί αν είναι με αργή καύση. Ο καναπές είχε εξαφανιστεί τελείως από την αργή καύση. Ίσως έχουν κάνει λάθος και πρέπει να ξαναπάρουν δείγματα, να το ψάξουν καλύτερα. Είμαι κι εγώ επιστήμονας, ξέρω τι λέω. Δεν έχει συμβεί κάτι παραπάνω. Τα τελευταία τρία χρόνια έχω διαβάσει τα πάντα γι’ αυτά τα περιστατικά. Αυτό λέγεται – όπως σας είπα και την προηγούμενη φορά – στιγμιαία αυτανάφλεξη. Το έχω δει σε πολλά ντοκιμαντέρ, στο Discovery Channel και στο National Geographic. Από όσα έχω δει, έχω πειστεί.

Είναι μια πλευρά που δεν έχει εξεταστεί. Πρέπει να δουν την αιθάλη στους τοίχους, το σπίτι μετατράπηκε για ώρες σε φούρνο. Ψήθηκαν όλα. Τώρα, να έβαλε κάποιος κάτι για να την κάψει; Δεν το πιστεύω. Αν είχε γίνει κάτι τέτοιο, η φωτιά θα είχε φουντώσει μέσα σε λίγα λεπτά. Για την οσμή που λέτε, δεν ξέρω. Κάποια εξήγηση θα υπάρχει, ίσως από λιωμένα μπουκαλάκια οινοπνεύματος ή κάτι άλλο από τα δωμάτια», είχε καταλήξει.