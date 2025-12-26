Ίαν Στρατής: Η οικογενειακή φωτογραφία με την Μαίρη Συνατσάκη και την κόρη τους – «Καλές γιορτές σε όλους!»

Σύνοψη από το

  • Ο Ίαν Στρατής ευχήθηκε στους ακολούθους του στο Instagram για τις γιορτές, δημοσιεύοντας μία οικογενειακή φωτογραφία με την Μαίρη Συνατσάκη και την κόρη τους.
  • Στο στιγμιότυπο, η οικογένεια ποζάρει πάνω σε μία σταθμευμένη μηχανή, με την τριών ετών Ολίβια να ακουμπάει το τιμόνι και τους γονείς της να την κοιτούν χαμογελαστοί.
  • Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο Ίαν Στρατής είχε εξομολογηθεί πως η πατρότητα είναι «μια φανταστική εμπειρία» και συγκινείται βλέποντας την κόρη του να μεγαλώνει.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ίαν Στρατής Μαίρη Συνατσάκη
Φωτογραφία: Instagram/mairiboo

Εδώ και τρία χρόνια τα Χριστούγεννα έχουν μία διαφορετική ομορφιά για τον Ίαν Στρατή και την Μαίρη Συνατσάκη, αφού η κόρη τους γεννήθηκε στις αρχές του Δεκέμβρη του 2022. Ο τραγουδιστής και ηθοποιός ευχήθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (26/12) στους ακολούθους του στο Instagram, για τις γιορτές, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία της οικογένειας που έχει δημιουργήσει.

Στο στιγμιότυπο βλέπουμε τον Ίαν Στρατή, την Μαίρη Συνατσάκη και την Ολίβια, να βρίσκονται πάνω σε μία σταθμευμένη μηχανή. Το τριών ετών παιδί έχει γείρει πάνω στο όχημα, ακουμπώντας το τιμόνι, ενώ η μαμά και ο μπαμπάς της την κοιτάνε χαμογελαστοί.

«Καλές γιορτές σε όλους!», αναφέρει ο καλλιτέχνης στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Σε συνέντευξή του το Νοέμβριο στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, ο Ίαν Στρατής μιλώντας για την οικογένειά του, είχε εξομολογηθεί πως:  «Όταν προσπαθείς να περιγράψεις αυτά τα πράγματα, ακούγονται τόσο λίγα και θες να πεις τόσα πολλά, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να περιγράψω ακριβώς πώς το νιώθω.

Είναι μια φανταστική εμπειρία. Σχεδόν κλαίω κάθε μέρα, κάθε φορά που σκέφτομαι το πόσο μεγαλώνει! Προχθές έκανε κακά στη λεκάνη και σκουπίστηκε μόνη της και με έπιασαν τα κλάματα. Είναι πολύ λογικό. Περισσότερη αδυναμία έχει στην Μαίρη».

