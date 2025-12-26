Ζέτα Δούκα: «Έχω να διαχειριστώ ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα, μιλάει πολύ, έχει αστείρευτη ενέργεια…» – Η εξομολόγηση για την γονεϊκότητα

Σύνοψη από το

  • Η Ζέτα Δούκα φιλοξενήθηκε στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη, όπου μίλησε για την κόρη της Θάλεια και τη γονεϊκότητα γενικότερα.
  • Η επιτυχημένη ηθοποιός εξομολογήθηκε πως έχει να διαχειριστεί «ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα, μιλάει πολύ, έχει αστείρευτη ενέργεια…».
  • Συνεχίζοντας μίλησε για «μία πίστα πάρα πολύ δύσκολη για εμάς τους γονείς», ειδικά όταν συνδυάζεται η κλιμακτήριος με την προεφηβεία.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ζέτα Δούκα

Την Ζέτα Δούκα υποδέχτηκαν το πρωί της Παρασκευής (26/12) η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε για την κόρη της και για την γονεϊκότητα γενικότερα. Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις τον Απρίλιο του 2016 έφερε στον κόσμο το παιδί της, την Θάλεια, την οποία απέκτησε με τον Μιχάλη Χατζηαντωνά.

Μιλώντας για την κόρη της, η Ζέτα Δούκα ανέφερε αρχικά ότι: «Η Θάλεια θα γίνει δέκα. Να είναι γερά τα παιδιά μας, να είναι έτσι ενθουσιώδη και ενεργητικά, απλώς είναι πίστα πολύ δύσκολη για τους γονείς, έτσι;»

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που τη δυσκολεύει περισσότερο, η ηθοποιός απάντησε πως: «Ότι έχω να διαχειριστώ ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα, μιλάει πολύ, έχει αστείρευτη ενέργεια… Το όχι πρέπει να το πούμε, να το ξαναπούμε, με χιλιάδες επιχειρήματα.

Αυτό είναι εξαιρετικό, και για έναν άνθρωπο που μεγαλώνει επ’ ουδενί αναχαιτίζεται. Αλλά είναι μία πίστα πάρα πολύ δύσκολη για εμάς τους γονείς, που θέλουμε να είμαστε παρόντες, που δεν θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά που είναι σημαντικά να μάθει το παιδί μας. Και όταν μεγαλώνουμε, γιατί είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι… Η κλιμακτήριος με την προεφηβεία… Αυτός είναι ο συνδυασμός, αυτό επικρατεί στο σπίτι μας!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Μακροζωία: Ζούμε περισσότερο. Ώρα να ζήσουμε και καλύτερα

Φούσκωμα μετά το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα καρκίνου

Επιδόματα,παροχές από τον ΟΠΕΚΑ και συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτές είναι οι 3 ημερομηνίες-κλειδιά για τις πληρωμές

Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιά και Θεοφάνια: Τι ισχύει φέτος για τις αμοιβές των εργαζομένων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
12:11 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Μέμος Μπεγνής για τη διατροφή του: «Από τότε μέχρι σήμερα έχω φάει ψωμί τρεις φορές…»

Καλεσμένος στην εκπομπή της Μαρίας Ηλιάκη και του Κρατερού Κατσούλη ήταν το πρωί της Παρασκευή...
11:35 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Τζένη Θεωνά: Η βραδινή βόλτα στη Θεσσαλονίκη και η φωτογραφία με τον Δήμο Αναστασιάδη και τους γιους τους

Τις πρώτες τους γιορτές ως γονείς με δύο παιδιά, περνάνε φέτος η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστ...
11:11 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Η ρομαντική φωτογραφία με τον Χρήστο Μάστορα και οι ευχές για την γιορτή του

Την ονομαστική του εορτή είχε την Πέμπτη (25/12) ο Χρήστος Μάστορας και η Γαρυφαλλιά Καληφώνη ...
09:39 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Απαθανάτισε τον Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, σε μία πολύ τρυφερή στιγμή – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οπο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα