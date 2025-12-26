Ζέτα Δούκα: «Έχω να διαχειριστώ ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα, μιλάει πολύ, έχει αστείρευτη ενέργεια…» – Η εξομολόγηση για την γονεϊκότητα

Την Ζέτα Δούκα υποδέχτηκαν το πρωί της Παρασκευής (26/12) η Μαρία Ηλιάκη και ο Κρατερός Κατσούλης. Η επιτυχημένη ηθοποιός, στη συνέντευξή της μίλησε για την κόρη της και για την γονεϊκότητα γενικότερα. Υπενθυμίζεται ότι η καλλιτέχνις τον Απρίλιο του 2016 έφερε στον κόσμο το παιδί της, την Θάλεια, την οποία απέκτησε με τον Μιχάλη Χατζηαντωνά.

Μιλώντας για την κόρη της, η Ζέτα Δούκα ανέφερε αρχικά ότι: «Η Θάλεια θα γίνει δέκα. Να είναι γερά τα παιδιά μας, να είναι έτσι ενθουσιώδη και ενεργητικά, απλώς είναι πίστα πολύ δύσκολη για τους γονείς, έτσι;»

Σε ερώτηση για το τι είναι αυτό που τη δυσκολεύει περισσότερο, η ηθοποιός απάντησε πως: «Ότι έχω να διαχειριστώ ένα παιδί που είναι μέσα σε όλα, μιλάει πολύ, έχει αστείρευτη ενέργεια… Το όχι πρέπει να το πούμε, να το ξαναπούμε, με χιλιάδες επιχειρήματα.

Αυτό είναι εξαιρετικό, και για έναν άνθρωπο που μεγαλώνει επ’ ουδενί αναχαιτίζεται. Αλλά είναι μία πίστα πάρα πολύ δύσκολη για εμάς τους γονείς, που θέλουμε να είμαστε παρόντες, που δεν θέλουμε να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά που είναι σημαντικά να μάθει το παιδί μας. Και όταν μεγαλώνουμε, γιατί είμαστε και λίγο πιο μεγάλοι… Η κλιμακτήριος με την προεφηβεία… Αυτός είναι ο συνδυασμός, αυτό επικρατεί στο σπίτι μας!».