Τζένη Θεωνά: Η βραδινή βόλτα στη Θεσσαλονίκη και η φωτογραφία με τον Δήμο Αναστασιάδη και τους γιους τους

  • Τζένη Θεωνά και Δήμος Αναστασιάδης περνούν φέτος τις πρώτες τους γιορτές ως γονείς με δύο παιδιά, καθώς βρίσκονται με τους γιους τους στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα.
  • Το αγαπημένο ζευγάρι βγήκε βόλτα στη στολισμένη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Πέμπτης, μαζί με τα παιδάκια τους, προτού ο Δήμος Αναστασιάδης πάει στο μαγαζί που τραγουδάει.
  • Η ευτυχισμένη μητέρα δημοσίευσε μάλιστα μία φωτογραφία του συζύγου της και των γιων τους στο Instagram, όπου ο Δήμος κρατάει τον 6χρονο Αρίωνα και σπρώχνει το καρότσι με το δύο μηνών μωρό τους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Φωτογραφίες: jennytheona/ Instagram

Τις πρώτες τους γιορτές ως γονείς με δύο παιδιά, περνάνε φέτος η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης. Το αγαπημένο ζευγάρι βρίσκεται με τους γιους του στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα, καθώς ο τραγουδιστής εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο καλλιτέχνες υποδέχτηκαν το δεύτερο αγοράκι τους στον κόσμο, τον Οκτώβρη που μας πέρασε.

Προτού πάει στο μαγαζί που τραγουδάει, για να διασκεδάσει τον κόσμο, το βράδυ της Πέμπτης (25/12), ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Τζένη Θεωνά και τα παιδάκια τους, βγήκαν μία βόλτα στη στολισμένη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, η ευτυχισμένη μητέρα δημοσίευσε μία φωτογραφία του συζύγου της και των γιων τους, στο Instagram προφίλ της.

Στο στιγμιότυπο, ο Δήμος Αναστασιάδης κρατάει από το ένα χέρι τον 6 ετών Αρίωνα, ενώ με το άλλο σπρώχνει το καρότσι στο οποίο βρίσκεται μέσα το δύο μηνών μωρό τους.

