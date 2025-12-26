Τζένη Θεωνά: Η βραδινή βόλτα στη Θεσσαλονίκη και η φωτογραφία με τον Δήμο Αναστασιάδη και τους γιους τους

Τις πρώτες τους γιορτές ως γονείς με δύο παιδιά, περνάνε φέτος η Τζένη Θεωνά και ο Δήμος Αναστασιάδης. Το αγαπημένο ζευγάρι βρίσκεται με τους γιους του στη Θεσσαλονίκη για τα Χριστούγεννα, καθώς ο τραγουδιστής εμφανίζεται σε νυχτερινό κέντρο της πόλης. Υπενθυμίζεται ότι οι δύο καλλιτέχνες υποδέχτηκαν το δεύτερο αγοράκι τους στον κόσμο, τον Οκτώβρη που μας πέρασε.

Προτού πάει στο μαγαζί που τραγουδάει, για να διασκεδάσει τον κόσμο, το βράδυ της Πέμπτης (25/12), ο Δήμος Αναστασιάδης μαζί με την Τζένη Θεωνά και τα παιδάκια τους, βγήκαν μία βόλτα στη στολισμένη Θεσσαλονίκη.

Μάλιστα, η ευτυχισμένη μητέρα δημοσίευσε μία φωτογραφία του συζύγου της και των γιων τους, στο Instagram προφίλ της.

Στο στιγμιότυπο, ο Δήμος Αναστασιάδης κρατάει από το ένα χέρι τον 6 ετών Αρίωνα, ενώ με το άλλο σπρώχνει το καρότσι στο οποίο βρίσκεται μέσα το δύο μηνών μωρό τους.