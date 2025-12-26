Δανάη Μπάρκα: Το βίντεο από το ταξίδι της στην Ισπανία και το μήνυμα για τα Χριστούγεννα

Σύνοψη από το

  • Η Δανάη Μπάρκα, αν και φέτος δεν εμφανίζεται τηλεοπτικά, επικοινωνεί τακτικά με το κοινό της μέσω των social media. Πριν από λίγες ώρες, δημοσίευσε στο Instagram προφίλ της, ένα χριστουγεννιάτικο βίντεο από το ταξίδι της στην Ισπανία
  • Στο βίντεο, η παρουσιάστρια εμφανίζεται με φίλους της να ανεβαίνουν σε ένα χριστουγεννιάτικο καρουζέλ στο Τολέδο, όπου βρέθηκε τον Νοέμβριο.
  • Η ίδια συνοδεύει την ανάρτηση με το μήνυμα «Χριστούγεννα είναι να μένεις πάντα παιδί», ενώ στη λεζάντα γράφει «Καλά Χριστούγεννα» με μία σειρά από ευχές.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Η Δανάη Μπάρκα μπορεί φέτος να μην εμφανίζεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από την εκπομπή της, ωστόσο φροντίζει να επικοινωνεί τακτικά με το κοινό της, με την βοήθεια των social media. Το Νοέμβριο, η ηθοποιός και παρουσιάστρια βρέθηκε στην Ισπανία με καλούς της φίλους και τον σύντροφό της, και στη διάρκεια της διαμονής τους στην χώρα, επισκέφτηκαν και το Τολέδο. Με αφορμή τις γιορτινές μέρες, πριν από λίγες ώρες δημοσίευσε ένα άκρως χριστουγεννιάτικο βίντεο από το ταξίδι τους, στο προφίλ της στο Instagram.

Στο βίντεο, βλέπουμε την Δανάη Μπάρκα με δύο φίλους της να ανεβαίνουν σε ένα χριστουγεννιάτικο καρουζέλ στο Τολέδο, με την παρουσιάστρια να απολαμβάνει την δραστηριότητα αυτή, που μας θυμίζει την αγνή χαρά που είχαμε ως παιδιά.

«Χριστούγεννα είναι να μένεις πάντα παιδί», γράφει στο βίντεό της η ηθοποιός.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Δανάη Μπάρκα αναφέρει: «Καλά Χριστούγεννα. Να γλεντάτε, να γελάτε, να κάνετε τρέλες, να αγαπάτε, να δίνετε τόπο στην οργή, να διασκεδάζουμε».

08:34 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

