Ετεοκλής Παύλου: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε η διαφορά ηλικίας μας με την Ελένη»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας showbiz. Οι οικοδεσπότες της πρωινής ψυχαγωγικής εκπομπής του STAR, είναι μαζί από το 2018, ενώ ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου το 2021. Στη διάρκεια της κοινής τους ζωής έχουν αποκτήσει μία κόρη, την Μελίτα, η οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά τους.

Οι δύο παρουσιαστές έδωσαν συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!», και εκεί μίλησαν και για την διαφορά ηλικίας που έχουν, με τον Ετεοκλή Παύλου να τονίζει ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν τον απασχόλησε ποτέ.

Ετεοκλή, είσαι δέκα χρόνια μικρότερος από την Ελένη. Καταλαβαίνω ότι η διαφορά ηλικίας σας ποτέ δεν ήταν ταμπού για σένα.

Ποτέ δεν με ενδιέφερε, ούτε με απασχόλησε. Το θέμα είναι να βρεις τον άνθρωπο που αγαπάς και να ζήσεις μαζί του. Άλλοι δεν βρίσκουν τον άνθρωπό τους σε όλη τους τη ζωή και εγώ θα σκεφτώ κάτι τέτοιο;

Ελένη, έχεις πει ότι όταν πρωτογνωριστήκατε με τον Ετεοκλή «ήταν 28 χρόνων και ήμουν έτοιμη να φύγω λόγω αυτού». Τι σε κράτησε τελικά;

Ο Ετεοκλής δεν έδειχνε καθόλου την ηλικία του και με κέρδισε με την ωριμότητα και τον χαρακτήρα του. Είναι πολύ έξυπνος και κάθε συζήτηση μαζί του είναι τροφή για σκέψη. Επίσης, είναι πολύ συμπονετικός. Στον πολύ κόσμο που είχα γνωρίσει τόσα χρόνια ήταν σαν τη μύγα μες στο γάλα. Τόσο μεγάλη διαφορά μού έκανε.

Ετεοκλή, πώς κατάλαβες ότι η Ελένη είναι η μοναδική γυναίκα για σένα;

Ο έρωτας και η αγάπη δεν εξηγούνται. Απλά ξέρεις ότι βρήκες το άλλο σου μισό. Είναι αυτό που λέμε το «ταίριασμα». Γι’ αυτό και είναι μαγικό, γιατί δεν μπορείς να το εξηγήσεις με λόγια.