Κατερίνα Καινούργιου: Χριστούγεννα στην αγκαλιά του Παναγιώτη Κουτσουμπή – «Oι ευχές πραγματοποιούνται»

Διαφορετικά και πιο ξεχωριστά από κάθε άλλη χρονιά ήταν τα φετινά Χριστούγεννα για την Κατερίνα Καινούργιου, η οποία επέλεξε να στείλει τις ευχές της μέσα από μια ανάρτηση με έντονο συναισθηματικό φορτίο και σαφή αναφορά στη νέα σελίδα της ζωής της.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε δύο φωτογραφίες: μία από τα Χριστούγεννα του 2024 και μία από το σήμερα. Στη φετινή εικόνα, ποζάρει αγκαλιά με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, με την εγκυμοσύνη της να βρίσκεται στο επίκεντρο. Το χέρι του συντρόφου της ακουμπά τρυφερά στην κοιλιά της, σε μια κίνηση που υπογραμμίζει τη χαρά και την προσμονή του ζευγαριού για τον ερχομό της κόρης του.

Η ίδια συνοδεύει την ανάρτηση με ευχές για υγεία, αγάπη και πολλές αγκαλιές, ενώ η φράση «οι ευχές πραγματοποιούνται» αποκτά ιδιαίτερο νόημα, λειτουργώντας ως έμμεση αλλά ξεκάθαρη αναφορά στη μητρότητα που έρχεται.

«Χρόνια πολλά σε όλους. Καλά Χριστούγεννα με υγεία, αγάπη και πολλές αγκαλιές. Και να θυμάστε, οι ευχές πραγματοποιούνται» έγραψε η παρουσιάστρια.

21:55 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Σε πελάγη ευτυχίας πλέει η Άννα Κορακάκη, που θα γίνει σε λίγο καιρό μητέρα για πρώτη φορά.
20:05 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Συνελήφθη, πριν από περίπου μία ώρα, ανήμερα των Χριστουγέννων, ο Άρης Μουγκοπέτρος, για ενδοοικογενειακή απειλή.
18:47 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

H Ρία Ελληνίδου φιλοξενήθηκε στο χριστουγεννιάτικο «Στούντιο 4», με τον Θανάση Αναγνωστόπουλο.
15:34 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Ακόμα ένα άσχημο περιστατικό την ώρα που τραγουδούσε, βίωσε η Ιουλία Καλλιμάνη.
