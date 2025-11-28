Δανάη Μπάρκα για τη δημοσιοποίηση της σχέσης της: «Πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας, αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Δανάη Μπάρκα
Φωτογραφία: Instagram/danai_barka

Στο αεροδρόμιο συνάντησαν οι δημοσιογράφοι των ψυχαγωγικών εκπομπών την Δανάη Μπάρκα, η οποία επέστρεψε από την Ισπανία, όπου είχε πάει με φίλους της και τον σύντροφό της. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική της ζωή, και εξήγησε τον λόγο που αποφάσισε να ευχηθεί και δημόσια στον αγαπημένο της, για τα γενέθλιά του.

«Τι ερωτικό ταξίδι; Με δέκα αγόρια; Δεν το λες ερωτικό αυτό, ήμουν με τους κολλητούς μου όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία πέρασα. Το απόλαυσα πολύ, ήταν πολύ ωραία. Βέβαια και παίζει ρόλο η παρέα σε ένα ταξίδι. Άμα είσαι με όλους σου τους φίλους, με τους ανθρώπους που αγαπάς, δεν περνάς ωραία; Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή!», ανέφερε στην αρχή η Δανάη Μπάρκα.

Όταν η δημοσιογράφος της είπε ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε μία σχέση της να την κρατάει και κρυφή, αλλά και να δίνει μία γεύση στον κόσμο, η παρουσιάστρια και ηθοποιός απάντησε: «Ναι, εντάξει. Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας, αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει, και ο φόβος. Να γευόμαστε την κάθε στιγμή και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει».

18:30 , Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025

