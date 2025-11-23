Δανάη Μπάρκα: «Το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα» – Η τρυφερή ανάρτηση

Το σπίτι της Δανάης Μπάρκα γέμισε παιδική χαρά και γιορτινή ατμόσφαιρα ενόψει Χριστουγέννων με την ίδια να μοιράζεται μια τρυφερή ανάρτηση.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή ανάρτηση από τον στολισμό του σπιτιού, όπου η βαφτιστήρα της, η μικρή Ελενίτσα, ανέλαβε με ενθουσιασμό να βάλει την κορυφή στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δανάη Μπάρκα: «Το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα»

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Στολίσαμε φέτος και η χαρά μου μεγάλη που η Ελενίτσα μου έβαλε την κορυφή. Εντελώς απρόοπτα μετά από έκπληξη του φυσικά, το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα και κάτι μου λέει ότι θα είναι απ’ τα καλύτερα μας».

