Δανάη Μπάρκα: «Το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα» – Η τρυφερή ανάρτηση

Αντωνία Ρηγάτου

lifestyle

ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ

Το σπίτι της Δανάης Μπάρκα γέμισε παιδική χαρά και γιορτινή ατμόσφαιρα ενόψει Χριστουγέννων με την ίδια να μοιράζεται μια τρυφερή ανάρτηση.

Η Δανάη Μπάρκα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή ανάρτηση από τον στολισμό του σπιτιού, όπου η βαφτιστήρα της, η μικρή Ελενίτσα, ανέλαβε με ενθουσιασμό να βάλει την κορυφή στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Δανάη Μπάρκα: «Το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα»

Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Στολίσαμε φέτος και η χαρά μου μεγάλη που η Ελενίτσα μου έβαλε την κορυφή. Εντελώς απρόοπτα μετά από έκπληξη του φυσικά, το σπίτι μύρισε Χριστούγεννα και κάτι μου λέει ότι θα είναι απ’ τα καλύτερα μας».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Δανάης Μπάρκα

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Οι 5 κορυφαίες φαντασιώσεις των γυναικών που παρακολουθούν πορνό – Νέα έρευνα

Αντιγήρανση: Τι προκαλεί το ζαρωμένο δέρμα και πώς θα παραμείνει σφριγυλό και νεανικό, σύμφωνα με το Cleveland

Επιστροφή ενοικίου: Την Παρασκευή η καταβολή του – Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

Παύλος Μαρινάκης: Μέσα σε 6,5 χρόνια ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 28% – Τι είπε για ΕΛΤΑ και στεγαστικό πρόβλημα

Το Hyperscape της Meta μετατρέπει το σαλόνι σας σε VR χώρο για hangout με φίλους

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
02:05 , Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025

Βρισηίδα Ανδριώτου για My Style Rocks: «Πήγε να μου δώσει χαστούκι μία γιατί φόρεσα outfit που ήθελε να φορέσει την επόμενη εβδομάδα»

Η Βρισηίδα Ανδριώτου μίλησε στο YouTube κανάλι της PSI, «Truth Roulette», και περιέγραψε όσα, ...
22:34 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Ιωάννα Τούνη: «Το ασφαλές του μέρος και το δικό μου, πάντα και παντού» – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ιωάννα Τούνη έκανε ξανά το Instagram να… λιώσει, δημοσιεύοντας μια τρυφερή στιγμή με τον μικ...
21:55 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

Νικολόπουλος για Καζαντζίδη: «Ήταν δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος, δεν εμπιστευόταν κανέναν»

Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε ανοιχτά για τη συνεργασία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αποκαλύπ...
20:50 , Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025

«Αχ, να γυρνάς και να βρίσκεις αυτό» – Η ανάρτηση της Δούκισσας Νομικού στο Instagram

Η Δούκισσα Νομικού μοιράστηκε τη χαρά της με μια ιδιαίτερη στιγμή με την κόρη της, Αναστασία. ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα