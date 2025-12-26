Άννα Θεοδωρίδη – Light: Δημοσίευσαν τις πιο γλυκές και χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με τον γιο τους

  • Τα πρώτα τους Χριστούγεννα με τον μόλις τριών μηνών γιο τους ζουν φέτος η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light.
  • Οι ευτυχισμένοι γονείς μοιράστηκαν στα Instagram προφίλ τους τρυφερά στιγμιότυπα με τον γιο τους, ο οποίος φορούσε ένα αγιοβασιλιάτικο φορμάκι.
  • Ο Light, σε πρόσφατες δηλώσεις του, είχε χαρακτηρίσει το μωρό «κάτι μαγικό» και είχε τονίσει πως «απαιτεί πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Light Άννα Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/annathr

Για όλους τους γονείς, οι πρώτες γιορτές με τα παιδιά τους είναι πάντα πολύ σημαντικές. Η γέννηση του Θεανθρώπου είναι συνυφασμένη με την χαρά, την ελπίδα, το φως, και τιμάται με λαμπρότητα από εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, ενώ τα Χριστούγεννα είναι δικαίως η αγαπημένη περίοδος των μικρών μας φίλων.

Πολλοί γονείς φέτος έντυσαν τα παιδιά τους και έβγαλαν μαζί τους τις πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες τους δίπλα στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, θέλοντας να απαθανατίσουν και να θυμούνται για πάντα αυτές τις πολύτιμες στιγμές.

Τα πρώτα τους Χριστούγεννα με το μωρό τους, ζουν φέτος και η Άννα Θεοδωρίδη με τον Light. Ο γιος του ζευγαριού είναι μόλις τριών μηνών και χθες οι γονείς του, του έβαλαν ένα πολύ όμορφο αγιοβασιλιάτικο φορμάκι και γιόρτασαν όλοι μαζί.

Light Άννα Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/annathr

Μάλιστα, οι ευτυχισμένοι γονείς μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους στα προφίλ τους στο Instagram, μερικά τρυφερά στιγμιότυπα, στα οποία όπως είναι λογικό, πρωταγωνιστεί το παιδί τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, ο επιτυχημένος ράπερ είχε εξομολογηθεί πως: «Το μωρό είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι το οποίο άμα το κάνεις σωστά, απαιτεί πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια. Γιατί το να κάνεις απλά ένα παιδί και να το αφήσεις να το μεγαλώσει ένα τάμπλετ ή η μάνα του μόνο, είναι πολύ συνηθισμένο».

Light-Άννα-Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/annathr

«Για εμένα, επειδή ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ και ενεργά και για εμάς σαν ζευγάρι ήταν κάτι που το επιδιώξαμε, είναι ναι μεν κουραστικό, έχει στιγμές που θέλεις να βγάλεις τα μαλλιά σου, αλλά η επιβράβευση που παίρνεις όταν σου χαμογελάει το μωρό, ακόμα και όταν σε έχει κατουρήσει, είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Είναι φανταστικά!», είχε προσθέσει ο Light.

Light-Άννα-Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/nerogreco

09:39 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ελένη Φουρέιρα: Απαθανάτισε τον Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, σε μία πολύ τρυφερή στιγμή – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οπο...
08:51 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Δανάη Μπάρκα: Το βίντεο από το ταξίδι της στην Ισπανία και το μήνυμα για τα Χριστούγεννα

Η Δανάη Μπάρκα μπορεί φέτος να μην εμφανίζεται στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, μέσα από την εκπ...
08:34 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Βασίλης Μπισμπίκης: Οι τρυφερές ευχές στην Δέσποινα Βανδή – «Χρόνια καλά με υγεία και αγάπη αστέρι μου…»

Υπάρχουν ζευγάρια που όταν τα βλέπεις νιώθεις ότι έχουν «κουμπώσει» τέλεια μαζί, ότι ο ένας ολ...
08:10 , Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025

Ετεοκλής Παύλου: «Ποτέ δεν με ενδιέφερε η διαφορά ηλικίας μας με την Ελένη»

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου είναι ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της εγχώριας show...
