Άννα Θεοδωρίδη – Light: Δημοσίευσαν τις πιο γλυκές και χριστουγεννιάτικες φωτογραφίες με τον γιο τους

Για όλους τους γονείς, οι πρώτες γιορτές με τα παιδιά τους είναι πάντα πολύ σημαντικές. Η γέννηση του Θεανθρώπου είναι συνυφασμένη με την χαρά, την ελπίδα, το φως, και τιμάται με λαμπρότητα από εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο, ενώ τα Χριστούγεννα είναι δικαίως η αγαπημένη περίοδος των μικρών μας φίλων.

Πολλοί γονείς φέτος έντυσαν τα παιδιά τους και έβγαλαν μαζί τους τις πρώτες οικογενειακές φωτογραφίες τους δίπλα στα χριστουγεννιάτικα δέντρα τους, θέλοντας να απαθανατίσουν και να θυμούνται για πάντα αυτές τις πολύτιμες στιγμές.

Τα πρώτα τους Χριστούγεννα με το μωρό τους, ζουν φέτος και η Άννα Θεοδωρίδη με τον Light. Ο γιος του ζευγαριού είναι μόλις τριών μηνών και χθες οι γονείς του, του έβαλαν ένα πολύ όμορφο αγιοβασιλιάτικο φορμάκι και γιόρτασαν όλοι μαζί.

Μάλιστα, οι ευτυχισμένοι γονείς μοιράστηκαν με τους ακολούθους τους στα προφίλ τους στο Instagram, μερικά τρυφερά στιγμιότυπα, στα οποία όπως είναι λογικό, πρωταγωνιστεί το παιδί τους.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη, ο επιτυχημένος ράπερ είχε εξομολογηθεί πως: «Το μωρό είναι κάτι μαγικό. Είναι κάτι το οποίο άμα το κάνεις σωστά, απαιτεί πολύ χρόνο και πολλή ενέργεια. Γιατί το να κάνεις απλά ένα παιδί και να το αφήσεις να το μεγαλώσει ένα τάμπλετ ή η μάνα του μόνο, είναι πολύ συνηθισμένο».

«Για εμένα, επειδή ήταν κάτι που το ήθελα πάρα πολύ και ενεργά και για εμάς σαν ζευγάρι ήταν κάτι που το επιδιώξαμε, είναι ναι μεν κουραστικό, έχει στιγμές που θέλεις να βγάλεις τα μαλλιά σου, αλλά η επιβράβευση που παίρνεις όταν σου χαμογελάει το μωρό, ακόμα και όταν σε έχει κατουρήσει, είναι κάτι το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα στον κόσμο. Είναι φανταστικά!», είχε προσθέσει ο Light.