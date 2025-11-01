Άννα Θεοδωρίδη: Τι είπε για τον Light και την γέννηση του γιου τους

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Light Άννα Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/annathr

Πριν από ένα μήνα η Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Light. Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε την infuencer και επιχειρηματία σε έξοδό της και εκείνη μίλησε για το νέο πολύ σημαντικό και όμορφο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην ζωή της. Η νέα μητέρα τόνισε το πόσο καλός σύντροφος και πατέρας είναι ο γνωστός ράπερ, ενώ έδωσε και μία γεύση στο κοινό, από την καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Άννα Θεοδωρίδη εξομολογήθηκε πως: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι εκπληκτικός σύντροφος πρώτα απ’ όλα και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή. Το θέλαμε και οι δυο πάρα πολύ. Οπότε τώρα, που το έχουμε κάνει και είναι υγιέστατο μωράκι, είμαστε τέλεια. Και στη σχέση μας και με το μωρό είναι τέλεια! Είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος».

Επιπλέον, η νέα μητέρα είπε ότι: «Δεν λέω σε ποιον μοιάζει, δεν θέλω. Εννοείται ότι έχω άγχος. Πρώτη φορά έγινα μαμά. Έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του. Έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο, αλλά τελικά δεν έχω τόσο. Νόμιζα ότι θα φοβάμαι μην πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό, δεν ξέρω, είμαι πολύ τυχερή και κοιμάται. Το μωρό είναι ενός μήνα, δεν του έχουμε βάλει να ακούσει Light».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους singles δεν είναι αυτή που φαντάζεστε – Ποια είναι;

Ασπρόπυργος: 10χρονη μαθήτρια κατέρρευσε την ώρα της γυμναστικής

Πιερρακάκης: «Ο νέος προϋπολογισμός να στηρίξει νέες ανάγκες, με έμφαση στην προσιτή στέγαση, την ευρωπαϊκή άμυνα και την α...

Ταξί: 48ωρη απεργία Τετάρτη και Πέμπτη (5 – 6 Νοεμβρίου) στην Αττική – Η απόφαση του ΣΑΤΑ

Το YouTube μπορεί πλέον να αναβαθμίζει βίντεο 20 ετών από 240p σε 1080p – Πώς λειτουργεί το «Super Resolution

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:40 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Έλενα Μαυρίδου: «Η αποδοχή είναι κάτι το οποίο χρειάζεται χρόνο»

Η Έλενα Μαυρίδου και η Ιωάννα Παππά ήταν καλεσμένες στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» με την Αθηναΐ...
22:15 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Χριστίνα Σάλτη για τον θάνατο της μητέρας της: «Για εμένα ζει ακόμα, είναι μέσα μου, είμαι εγώ…»

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Σεπτεμβρίου η μητέρα της Χριστίνας Σάλτη έφυγε από την ζωή, ύστε...
21:46 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Τάσος Ιορδανίδης: Η τρυφερή εξομολόγηση για την Θάλεια Ματίκα – «Έχουμε μοιραστεί συναισθήματα, δύο παιδιά, αγαπιόμαστε, είμαστε μπουνιά»

Ο Τάσος Ιορδανίδης, ο οποίος συμμετέχει στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», κάθισε το πρω...
21:14 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Ρένια Λουιζίδου για τον γιο της: «Είναι μία προσωπικότητα με την οποία θα ήθελα να συναναστραφώ, αν μου ήταν άγνωστος»

Η Ρένια Λουιζίδου το πρωί της Παρασκευής (31/10) ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς