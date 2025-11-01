Άννα Θεοδωρίδη: Τι είπε για τον Light και την γέννηση του γιου τους

Πριν από ένα μήνα η Άννα Θεοδωρίδη έφερε στον κόσμο τον γιο της, καρπό του έρωτά της με τον Light. Η κάμερα της εκπομπής του Γιώργου Λιάγκα συνάντησε την infuencer και επιχειρηματία σε έξοδό της και εκείνη μίλησε για το νέο πολύ σημαντικό και όμορφο κεφάλαιο που έχει ανοίξει στην ζωή της. Η νέα μητέρα τόνισε το πόσο καλός σύντροφος και πατέρας είναι ο γνωστός ράπερ, ενώ έδωσε και μία γεύση στο κοινό, από την καθημερινότητά τους.

Συγκεκριμένα, στη διάρκεια των δηλώσεών της, η Άννα Θεοδωρίδη εξομολογήθηκε πως: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Είναι φανταστικός μπαμπάς. Είναι εκπληκτικός σύντροφος πρώτα απ’ όλα και μπαμπάς πλέον. Είμαστε τέλεια αυτή τη στιγμή. Το θέλαμε και οι δυο πάρα πολύ. Οπότε τώρα, που το έχουμε κάνει και είναι υγιέστατο μωράκι, είμαστε τέλεια. Και στη σχέση μας και με το μωρό είναι τέλεια! Είναι μια πολύ χαρούμενη περίοδος».

Επιπλέον, η νέα μητέρα είπε ότι: «Δεν λέω σε ποιον μοιάζει, δεν θέλω. Εννοείται ότι έχω άγχος. Πρώτη φορά έγινα μαμά. Έχω ένα μωρό, θέλω να είναι καλά στην υγεία του. Έχω το φυσιολογικό άγχος. Πίστευα ότι θα έχω περισσότερο, αλλά τελικά δεν έχω τόσο. Νόμιζα ότι θα φοβάμαι μην πάθει τίποτα στο δευτερόλεπτο, δεν είμαι έτσι. Είναι φοβερό μωρό, δεν ξέρω, είμαι πολύ τυχερή και κοιμάται. Το μωρό είναι ενός μήνα, δεν του έχουμε βάλει να ακούσει Light».