Light – Άννα Θεοδωρίδη: Η οικογενειακή έξοδος με το μωρό τους και οι τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram

Άννα Θεοδωρίδη: Η οικογενειακή έξοδος με το μωρό τους και οι τρυφερές φωτογραφίες στο Instagram

Light Άννα Θεοδωρίδη
Φωτογραφία: Instagram/annathr

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light έγιναν για πρώτη φορά γονείς, με την influencer και επιχειρηματία να φέρνει στον κόσμο τον γιο τους. Το ζευγάρι εκμεταλλεύτηκε τον καλό καιρό που είχε την Κυριακή (26/10), προκειμένου να κάνει μία βόλτα στην φύση μαζί με το μωρό του.

Μάλιστα, οι ευτυχισμένοι γονείς ανήρτησαν μερικές φωτογραφίες από την οικογενειακή έξοδό τους, στα προφίλ που διατηρούν στο Instagram.

Άννα Θεοδωρίδη

Στα στιγμιότυπα, η Άννα Θεοδωρίδη και ο Light κρατούν στην αγκαλιά τους τον γιο τους, στον οποίο έχουν φορέσει ένα γκρι σετάκι και ένα λευκό σκουφάκι.

Light

Σε δηλώσεις του τον περασμένο Ιούνιο, ο επιτυχημένος ράπερ είχε αναφέρει: «Σκεφτόμουν την πατρότητα, είχα πει ότι στα 30 ήθελα να κάνω το πρώτο παιδί. Όλα είναι σχεδιασμένα, γάμοι, αρραβώνες, παιδιά, όλα έχουν πάει κατ’ ευχήν. Μην το ματιάξω, όλα πάνε καλά».

