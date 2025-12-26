Ελένη Φουρέιρα: Απαθανάτισε τον Αλμπέρτο Μποτία με τον γιο τους, σε μία πολύ τρυφερή στιγμή – Η ανάρτηση στο Instagram

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία έχουν δημιουργήσει μία πολύ όμορφη οικογένεια, στην οποία απόλυτος πρωταγωνιστής είναι ο γιος τους, Ερμής. Το γνωστό ζευγάρι μετράει οκτώ χρόνια κοινής πορείας, καθώς είναι μαζί από το 2017. Το Νοέμβριο του 2022 ανακοίνωσε πως περιμένει το πρώτο του παιδί, ενώ στις 7 Φεβρουαρίου του 2023 η τραγουδίστρια έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους.

Αργά την Πέμπτη (25/12), η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram, μία πολύ τρυφερή φωτογραφία που τράβηξε, στην οποία απεικονίζεται ο Αλμπέρτο Μποτία με τον σχεδόν τριών ετών Ερμή.

Στο στιγμιότυπο, βλέπουμε τον ποδοσφαιριστή να κάθεται στο σαλόνι του σπιτιού τους, ενώ το παιδάκι τους έχει ξαπλώσει πάνω στον μπαμπά του.

Η τραγουδίστρια έχει προσθέσει στο story της μία μεγάλη κόκκινη καρδιά, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο την αγάπη της για τον συνοδοιπόρο της σε αυτή την ζωή και τον καρπό του έρωτά τους.